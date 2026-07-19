Сибига после атаки на Киев: Не может быть никаких пауз в санкциях, поставках ПВО и изоляции РФ

Министр иностранных дел Андрей Сибига после очередной массированной ракетной атаки России на Киев призвал международных партнеров к "сокрушительному давлению" на Кремль. Он подчеркнул необходимость немедленно разблокировать 21-й пакет санкций ЕС

Об этом министр написал в своем аккаунте в X, сообщает Цензор.НЕТ.

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По словам Сибиги, Россия применила наибольшее количество баллистических ракет с начала войны — около четырёх десятков.

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"Мы призываем принять адекватные и решительные меры. Необходимо оказывать сокрушительное давление на Москву, чтобы положить конец этому террору. Не может быть никаких пауз в ужесточении санкций и изоляции России. 21-й пакет санкций ЕС должен быть разблокирован немедленно. Не может быть никаких пауз в защите человеческой жизни. Соглашения о поставках дополнительных средств защиты должны быть выполнены без промедления", — подчеркнул он.

Как отметил глава МИД, каждый, кто сдерживает поставки этих жизненно важных средств защиты, "должен понимать, что цена задержки измеряется человеческими жизнями".

"Не может быть никаких пауз в нашей совместной работе по созданию европейской защиты от баллистического террора. Мы рассчитываем на то, что антибаллистическая коалиция будет оперативно продвигать свою работу. Не может быть никаких решений, направленных на оправдание военных преступлений России путем восстановления её прав на участие в международных спортивных соревнованиях", — добавил Сибига.

Он подчеркнул, что кремлевского правителя Владимира Путина не остановить умиротворением.

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"Он пойдет дальше, если его не остановить силой прямо сейчас. Предоставьте Украине все необходимые средства, чтобы остановить Россию и положить конец войне", – резюмировал Сибига.

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