Сибіга після атаки на Київ: Не може бути жодних пауз у санкціях, постачанні ППО та ізоляції РФ

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після чергової масованої ракетної атаки Росії на Київ закликав міжнародних партнерів до "нищівного тиску" на Кремль. Він наголосив на необхідності негайно розблокувати 21-й пакет санкцій ЄС

Про це міністр написав у себе в Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

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За словами Сибіги, Росія застосувала найбільшу кількість балістичних ракет з початку війни – близько чотирьох десятків.

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"Ми закликаємо вжити адекватних і рішучих заходів. Необхідно чинити нищівний тиск на Москву, щоб покласти край цьому терору. Не може бути жодних пауз у посиленні санкцій та ізоляції Росії. 21-й пакет санкцій ЄС має бути розблокований негайно. Не може бути жодних пауз у захисті людського життя. Угоди про постачання додаткових перехоплювачів мають бути виконані без зволікання", – наголосив він.

Як зазначив очільник МЗС, кожен, хто стримує постачання цих життєво важливих засобів захисту, "має розуміти, що ціна затримки вимірюється людськими життями".

"Не може бути жодних пауз у нашій спільній роботі зі створення європейського захисту від балістичного терору. Ми розраховуємо на те, що антибалістична коаліція оперативно просуватиме свою роботу. Не може бути жодних рішень, спрямованих на виправдання воєнних злочинів Росії шляхом відновлення її прав на участь у міжнародних спортивних змаганнях", – додав Сибіга.

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Він наголосив, що кремлівського правителя Володимира Путіна не зупинити умиротворенням.

"Він піде далі, якщо його не зупинити силою прямо зараз. Надайте Україні всі необхідні засоби, щоб зупинити Росію та покласти край війні", – резюмував Сибіга.

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