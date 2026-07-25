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Новости Мендель о Зеленском
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Зеленский опроверг употребление наркотиков

Употребляет ли Зеленский наркотики

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг обвинения в употреблении наркотиков и заявил, что не обращает внимания на подобные обвинения, поскольку они не имеют ничего общего с правдой.

Об этом он заявил во время интервью американской блогерше Лоре Лумер, сообщает Цензор.НЕТ.

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Употреблял ли Зеленский наркотики?

В ходе беседы Лумер напомнила, что российская пропаганда через заявления известных инфлюенсеров обвиняет Зеленского в употреблении наркотиков.

"Сумасшедшие люди!", — ответил Зеленский.

Он также опроверг информацию о том, что якобы употреблял кокаин вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Упреки в употреблении наркотиков

Помимо бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона и политической активистки Кендес Овенс, интервьюерша упомянула также подкаст Юлии Мендель

"Есть разные люди и разные телеведущие, блогеры и т. д. Некоторые из них хорошие, другие — слишком жесткие… Но есть умные люди, а есть и неумные. Что касается меня, я смотрю на умных людей, а на неумных я никогда не смотрю, потому что это не помогает. Поэтому я не смотрел интервью Такера Карлсона ни с кем", — добавил глава государства.

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Что этому предшествовало?

  • Напомним, бывшая пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель дала интервью антиукраинскому пропагандисту Такеру Карлсону, в котором заявила о якобы готовности Украины пойти на уступки РФ в Стамбуле
  • Она назвала Зеленского и Ермака параноиками и нарциссами.
  • Также она назвала "открытым секретом" то, что Зеленский якобы употребляет наркотики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Этот "выссер" ослабляет Украину: реакция журналистов, политиков и общественных деятелей на интервью Мендель

Автор: 

Зеленский Владимир (25320) наркотики (2246) Мендель Юлия (256)
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Топ комментарии
+33
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25.07.2026 09:37 Ответить
+24
... але відмовився здавати аналізи в медпункті НСК «Олімпійський» в 2019-му.
Ну звісно, ми тобі віримо, ага
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25.07.2026 09:42 Ответить
+21
Бреше як завжди !
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25.07.2026 09:40 Ответить

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