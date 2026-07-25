Зеленский опроверг употребление наркотиков

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг обвинения в употреблении наркотиков и заявил, что не обращает внимания на подобные обвинения, поскольку они не имеют ничего общего с правдой.

Об этом он заявил во время интервью американской блогерше Лоре Лумер, сообщает Цензор.НЕТ.

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Употреблял ли Зеленский наркотики?

В ходе беседы Лумер напомнила, что российская пропаганда через заявления известных инфлюенсеров обвиняет Зеленского в употреблении наркотиков.

"Сумасшедшие люди!", — ответил Зеленский.

Он также опроверг информацию о том, что якобы употреблял кокаин вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Упреки в употреблении наркотиков

Помимо бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона и политической активистки Кендес Овенс, интервьюерша упомянула также подкаст Юлии Мендель.

"Есть разные люди и разные телеведущие, блогеры и т. д. Некоторые из них хорошие, другие — слишком жесткие… Но есть умные люди, а есть и неумные. Что касается меня, я смотрю на умных людей, а на неумных я никогда не смотрю, потому что это не помогает. Поэтому я не смотрел интервью Такера Карлсона ни с кем", — добавил глава государства.

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Что этому предшествовало?

Напомним, бывшая пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель дала интервью антиукраинскому пропагандисту Такеру Карлсону, в котором заявила о якобы готовности Украины пойти на уступки РФ в Стамбуле

Она назвала Зеленского и Ермака параноиками и нарциссами.

Также она назвала "открытым секретом" то, что Зеленский якобы употребляет наркотики.

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