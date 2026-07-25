Зеленський заперечив вживання наркотиків
Президент України Володимир Зеленський заперечив вживання наркотиків та заявив, що не звертає уваги на подібні звинувачення, оскільки вони не мають нічого спільного з правдою.
Про це він заявив під час інтерв'ю американській блогерці Лорі Лумер, інформує Цензор.НЕТ.
Чи вживав Зеленський наркотики?
Під час спілкування Лумер нагадала, що російська пропаганда через заяви відомих інфлюенсерів звинувачує Зеленського у вживанні наркотиків.
"Божевільні люди!", - заявив у відповідь Зеленський.
Він також спростував інформацію про те, що нібито вживав кокаїн разом із президентом Франції Емманюелем Макроном.
Закиди щодо вживання наркотиків
Окрім колишнього ведучого Fox News Такера Карлсона та політичної активістки Кендес Овенс, інтерв'юерка згадала також подкаст Юлії Мендель.
"Є різні люди і різні телеведучі, блогери тощо. Деякі з них хороші, інші - занадто жорсткі… Але є розумні люди і є нерозумні люди. Щодо мене, я дивлюся розумних людей, а нерозумних я ніколи не дивлюся, бо це не допомагає. Тому я не дивився інтерв'ю Такера Карлсона з будь-ким", - додав глава держави.
Що передувало?
- Нагадаємо, колишня речниця президента Зеленського Юлія Мендель дала інтерв'ю антиукраїнському пропагандисту Такеру Карлсону, в якому заявила про нібито готовність України до поступок РФ у Стамбулі
- Вона назвала Зеленського та Єрмака параноїками та нарцисами.
- Також вона назвала "відкритим секретом" те, що Зеленський нібито вживає наркотики.
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