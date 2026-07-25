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Новини Мендель про Зеленського
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Зеленський заперечив вживання наркотиків

Чи вживає наркотики Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заперечив вживання наркотиків та заявив, що не звертає уваги на подібні звинувачення, оскільки вони не мають нічого спільного з правдою.

Про це він заявив під час інтерв'ю американській блогерці Лорі Лумер, інформує Цензор.НЕТ.

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Чи вживав Зеленський наркотики?

Під час спілкування Лумер нагадала, що російська пропаганда через заяви відомих інфлюенсерів звинувачує Зеленського у вживанні наркотиків.

"Божевільні люди!", - заявив у відповідь Зеленський.

Він також спростував інформацію про те, що нібито вживав кокаїн разом із президентом Франції Емманюелем Макроном.

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Закиди щодо вживання наркотиків

Окрім колишнього ведучого Fox News Такера Карлсона та політичної активістки Кендес Овенс, інтерв'юерка згадала також подкаст Юлії Мендель

"Є різні люди і різні телеведучі, блогери тощо. Деякі з них хороші, інші - занадто жорсткі… Але є розумні люди і є нерозумні люди. Щодо мене, я дивлюся розумних людей, а нерозумних я ніколи не дивлюся, бо це не допомагає. Тому я не дивився інтерв'ю Такера Карлсона з будь-ким", - додав глава держави.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, колишня речниця президента Зеленського Юлія Мендель дала інтерв'ю антиукраїнському пропагандисту Такеру Карлсону, в якому заявила про нібито готовність України до поступок РФ у Стамбулі
  • Вона назвала Зеленського та Єрмака параноїками та нарцисами.
  • Також вона назвала "відкритим секретом" те, що Зеленський нібито вживає наркотики.

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Автор: 

Зеленський Володимир (26470) наркотики (1507) Мендель Юлія (255)
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Топ коментарі
+25
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25.07.2026 09:37 Відповісти
+15
Бреше як завжди !
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25.07.2026 09:40 Відповісти
+15
... але відмовився здавати аналізи в медпункті НСК «Олімпійський» в 2019-му.
Ну звісно, ми тобі віримо, ага
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25.07.2026 09:42 Відповісти

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