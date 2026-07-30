Зеленский не просил меня об отставке, он хочет, чтобы я осталась на должности, - посол в США Стефанишина

Посол в США Ольга Стефанишина заявила, что президент Зеленский не просил ее уйти в отставку.

Об этом она заявила во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

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"Он (Зеленский. - Ред.) не просил меня об отставке, и на самом деле он не хочет, чтобы я ушла. ... Он хочет, чтобы я оставалась на должности. Потому что, по сути, еще до того, как я прибыла сюда в качестве посла, я подготовила план. ... Мы работали над ним, и, по сути, мы находимся там, где хотели быть", - отметила она.

Также Стефанишина прокомментировала обвинения в недекларировании имущества.

"Вы знаете, что все, кто находится в ближайшем окружении президента, подвергаются подозрениям во многих вопросах, и действительно есть попытка выдвинуть обвинения в отношении того, как я декларировала свое имущество. ... Это абсолютно нормальный процесс", - сказала дипломатка.

Посол выразила готовность в случае необходимости вернуться в Украину и "изложить свои аргументы" в этом контексте.

"Это будет публично. Это не связано с моей официальной должностью, ни с тем, что я использовала во время пребывания в этой должности, ни с чем-либо, связанным с этим. Но в то же время дискуссия продолжается", - добавила Стефанишина.

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Что этому предшествовало?

Ранее нардеп Железняк сообщал, что премьер-министра Свириденко после увольнения, вероятно, назначат послом в США.

Зеленский позже подтвердил, что предлагал Юле Свириденко должность посла в США.

Возможная причастность Стефанишиной к коррупции

Напомним, ранее журналисты "УП" обнародовали расследование, в котором говорилось о том, что люди из близкого окружения Ольги Стефанишиной получили в управление через АРМА четыре крупных объекта недвижимости. Среди этих объектов, в частности, - Дом профсоюзов на Майдане Независимости.

САП зарегистрировала уголовное производство, в рамках которого будет проверена причастность Стефанишиной к возможной коррупции в АРМА.

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