Зеленський не просив мене про відставку, він хоче, щоб я лишалася на посаді, - посол у США Стефанішина

Посол у США Ольга Стефанішина заявила, що президент Зеленський не просив її піти у відставку.

Про це вона заявила під час пресконференеції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Подробиці

"Він (Зеленський. - Ред.) не просив мене про відставку, і насправді він не хоче, щоб я пішла. ... Він хоче, щоб я залишалася на посаді. Тому що, по суті, ще до того, як я прибула сюди як посол, я підготувала план. ... Ми працювали над ним, і, по суті, ми знаходимося там, де хотіли бути", - зазначила вона.

Також Стефанішина прокоментувала звинувачення у недекларуванні майна.

"Ви знаєте, що всі, хто знаходиться у близькому колі президента, піддаються підозрі в багатьох речах, і справді є спроба висунути звинувачення щодо того, як я декларувала своє майно. ... Це абсолютно нормальний процес", - пояснила дипломатка.

Посол висловила готовність у разі потреби повернутися до України та "представити свої аргументи" у цьому контексті.

"Це буде публічно. Це не пов'язано з моєю офіційною посадою, чи з тим, що я використовувала під час своєї офіційної посади, чи з чимось пов'язаним з цим. Але водночас дискусія триває", - додала Стефанішина.

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Що передувало?

Раніше нардеп Железняк повідомляв, що прем'єрку Свириденку після звільнення, ймовірно, призначать послом у США.

Зеленський пізніше підтвердив, що пропонував Юлі Свириденко місце посла в США.

Можлива причетність Стефанішиної до корупції

Нагадаємо, раніше журналісти "УП" оприлюднили розслідування, в якому йшлося про те, що люди з близького оточення Ольги Стефанішиної отримали в управління через АРМА чотири великі об’єкти нерухомості. Серед цих об’єктів, зокрема, Будинок профспілок на Майдані Незалежності.

САП зареєструвала кримінальне провадження, в якому перевірять причетність Стефанішиної до можливої корупції в АРМА.

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