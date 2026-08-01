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Хорватия запретила российским и белорусским спортсменам выступать под собственной символикой на чемпионате Европы по спортивной гимнастике

российский спортсмен
Фото: AP/Dita Alangkara

На чемпионате Европы по спортивной гимнастике 2026 года, который пройдет в Загребе, российские и белорусские спортсмены и члены делегаций не смогут использовать национальную символику. 

Об этом пишет "Суспільне.Спорт", сообщает Цензор.НЕТ.

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Соответствующее решение было принято после того, как правительство Хорватии запретило представителям России и Беларуси использовать флаги, гимны и другую национальную символику на соревнованиях.

В Европейском гимнастическом союзе заявили, что уважают решение хорватского правительства. Таким образом, Министерство туризма и спорта Хорватии подтвердило условия участия российских и белорусских спортсменов и членов делегаций в чемпионате Европы без каких-либо национальных атрибутов этих двух стран.

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Что этому предшествовало?

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