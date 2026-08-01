Хорватия запретила российским и белорусским спортсменам выступать под собственной символикой на чемпионате Европы по спортивной гимнастике

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На чемпионате Европы по спортивной гимнастике 2026 года, который пройдет в Загребе, российские и белорусские спортсмены и члены делегаций не смогут использовать национальную символику.

Об этом пишет "Суспільне.Спорт", сообщает Цензор.НЕТ.

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Соответствующее решение было принято после того, как правительство Хорватии запретило представителям России и Беларуси использовать флаги, гимны и другую национальную символику на соревнованиях.

В Европейском гимнастическом союзе заявили, что уважают решение хорватского правительства. Таким образом, Министерство туризма и спорта Хорватии подтвердило условия участия российских и белорусских спортсменов и членов делегаций в чемпионате Европы без каких-либо национальных атрибутов этих двух стран.

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Что этому предшествовало?

В начале мая Международный олимпийский комитет рекомендовал отменить все ограничения для белорусских спортсменов на международных соревнованиях.

При этом президент European Aquatics Антонио Силу заявил, что организация пока не готова полностью внедрять новые правила допуска спортсменов из РФ и Беларуси.

Всемирная легкоатлетическая ассоциация официально отказалась выполнять рекомендацию Международного олимпийского комитета о возвращении белорусских спортсменов на международные турниры под их национальным флагом.

18 мая 2026 года Международная федерация гимнастики отменила ограничения для российских и белорусских спортсменов, введенные после начала войны в Украине.

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