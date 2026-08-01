Хорватия запретила российским и белорусским спортсменам выступать под собственной символикой на чемпионате Европы по спортивной гимнастике
На чемпионате Европы по спортивной гимнастике 2026 года, который пройдет в Загребе, российские и белорусские спортсмены и члены делегаций не смогут использовать национальную символику.
Об этом пишет "Суспільне.Спорт", сообщает Цензор.НЕТ.
Соответствующее решение было принято после того, как правительство Хорватии запретило представителям России и Беларуси использовать флаги, гимны и другую национальную символику на соревнованиях.
В Европейском гимнастическом союзе заявили, что уважают решение хорватского правительства. Таким образом, Министерство туризма и спорта Хорватии подтвердило условия участия российских и белорусских спортсменов и членов делегаций в чемпионате Европы без каких-либо национальных атрибутов этих двух стран.
Что этому предшествовало?
- В начале мая Международный олимпийский комитет рекомендовал отменить все ограничения для белорусских спортсменов на международных соревнованиях.
- При этом президент European Aquatics Антонио Силу заявил, что организация пока не готова полностью внедрять новые правила допуска спортсменов из РФ и Беларуси.
- Всемирная легкоатлетическая ассоциация официально отказалась выполнять рекомендацию Международного олимпийского комитета о возвращении белорусских спортсменов на международные турниры под их национальным флагом.
- 18 мая 2026 года Международная федерация гимнастики отменила ограничения для российских и белорусских спортсменов, введенные после начала войны в Украине.
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