УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8957 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Білорусі Санкції проти російських спортсменів
342 2

Хорватія заборонила російським та білоруським спортсменам змагатися під власною символікою на Євро зі спортивної гімнастики

російський спортсмен
Фото: AP/Dita Alangkara

На чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики 2026 року, який відбудеться у Загребі, російські та білоруські спортсмени й члени делегацій не зможуть використовувати національну символіку. 

Про це пише "Суспільне.Спорт", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Відповідне рішення ухвалили після того, як уряд Хорватії заборонив представникам Росії та Білорусі використовувати прапори, гімни та іншу національну символіку на змаганнях.

В Європейському гімнастичному союзі заявили, що поважають рішення хорватського уряду. Тож Міністерство туризму та спорту Хорватії підтвердило умови участі російських та білоруських спортсменів і членів делегацій у чемпіонаті Європи без будь-яких національних ідентифікаторів цих двох країн.

Читайте також: Європейська федерація гімнастики дозволила російську символіку на турнірах

Що передувало?

Читайте також: Міжнародна федерація гандболу допустила Росію та Білорусь до змагань

Автор: 

Білорусь (6816) росія (47209) спорт (1688) Хорватія (258) гімнастика (94)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 