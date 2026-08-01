Хорватія заборонила російським та білоруським спортсменам змагатися під власною символікою на Євро зі спортивної гімнастики

Фото: AP/Dita Alangkara

На чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики 2026 року, який відбудеться у Загребі, російські та білоруські спортсмени й члени делегацій не зможуть використовувати національну символіку.

Про це пише "Суспільне.Спорт", інформує Цензор.НЕТ.

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Відповідне рішення ухвалили після того, як уряд Хорватії заборонив представникам Росії та Білорусі використовувати прапори, гімни та іншу національну символіку на змаганнях.

В Європейському гімнастичному союзі заявили, що поважають рішення хорватського уряду. Тож Міністерство туризму та спорту Хорватії підтвердило умови участі російських та білоруських спортсменів і членів делегацій у чемпіонаті Європи без будь-яких національних ідентифікаторів цих двох країн.

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Що передувало?

Напочатку травня Міжнародний олімпійський комітет рекомендував скасувати всі обмеження для білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях.

При цьому президент European Aquatics Антоніо Сілву заявив, що організація поки не готова повністю впроваджувати нові правила допуску спортсменів із РФ та Білорусі.

Всесвітня легкоатлетична асоціація офіційно відмовилася виконувати рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету щодо повернення білоруських спортсменів до міжнародних турнірів під їхнім національним прапором.

18 травня 2026 року Міжнародна федерація гімнастики скасувала обмеження для російських і білоруських спортсменів, запроваджені після початку війни в Україні.

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