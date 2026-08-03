Зеленский о "Freya": Украина может изготовить ракету и пусковую установку. Что касается радаров и датчиков, то здесь следует работать с партнерами

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина совместно с европейскими партнерами работает над созданием совместной противоракетной системы Freya, к которой уже присоединились 10 государств и 12 компаний-производителей.

Об этом глава государства заявил на совещании послов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

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Он назвал идею создания совместной украинско-европейской противоракетной системы "одной из самых амбициозных идей Украины".

По словам Зеленского, "Фрея" будет "быстро запущена в производство" и будет иметь то преимущество, что она будет проверена в реальных боевых действиях.

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"Украина способна изготовить саму ракету, способна изготовить пусковую установку. Но решающим фактором является сотрудничество с теми европейскими государствами и компаниями, которые располагают радарами, датчиками и всем остальным, что необходимо для эффективной противоракетной системы", — пояснил президент.

В настоящее время ведутся переговоры, в которых каждая из стран-участниц коалиции представлена "в трехстороннем формате" — на уровне лидера, советника по национальной безопасности и производителя или производителей необходимого оборудования.

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Кто входит в коалицию?

Речь идет о 10 государствах — Украине, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании, а также 12 компаниях-производителях

"Но антибаллистическая коалиция и проект "Фрейя" открыты для присоединения других участников, способных действительно укрепить общеевропейскую безопасность… Например, страны, которые не имеют соответствующих производств, но располагают противоракетными системами Patriot и инвестируют с помощью этих ракет в нашу способность защищать наше небо — мы с удовольствием ждем их в этой антибаллистической коалиции", — подытожил Зеленский.

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Что известно?

В мае этого года стало известно о проекте Freya. Речь идет о создании системы ПВО, способной перехватывать баллистические ракеты. Впрочем, аналитики предупреждают, что пройдут месяцы, прежде чем появится возможность развернуть боеспособную батарею.

15 июля 2026 года Зеленский сообщил о запуске проекта Freya по созданию европейской антибаллистической системы и заявил, что Украина приближается к производству ракет для Patriot.

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