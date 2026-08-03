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Новини ППО України
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Зеленський про "Freya": Україна може зробити ракету та пускову. Щодо радарів та сенсорів варто працювати з партнерами

Зеленський розповів деталі про проєкт Freya

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна разом із європейськими партнерами працює над створенням спільної антибалістичної системи Freya, до якої вже долучилися 10 держав і 12 компаній-виробників.

Про це глава держави заявив на нараді послів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Подробиці

Він назвав ідею створення спільної української та європейської антибалістичної системи "однією з найбільш амбітних ідей України".

За словами Зеленського, "Фрея" буде "швидкою у виробництві" та матиме своєю перевагою те, що вона буде перевірена реальними бойовими діями.

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"Україна спроможна зробити саму ракету, спроможна зробити пускову. Але вирішальною є співпраця з тими європейськими державами і компаніями, які мають радари, мають сенсори та все інше, що необхідно для дієвої антибалістичної системи", – пояснив президент.

Наразі ведуться переговори, де кожна з учасниць коаліції представлена "у тристоронньому форматі" – на рівні лідера, радника з нацбезпеки та виробника або виробників необхідного обладнання.

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Хто входить до коаліції?

Йдеться про 10 держав – Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Велика Британія, а також 12 компаній-виробників.

"Але антибалістична коаліція і проєкт "Фрея" відкриті до приєднання інших учасників, які здатні справді посилити загальноєвропейську безпеку… Наприклад, країни, які не мають відповідних виробництв, але мають протиракети для Patriot і інвестують цими ракетами в нашу спроможність захищати наше небо – ми з задоволенням на них чекаємо в цій антибалістичній коаліції", - підсумував Зеленський.

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Що відомо?

  • У травні цього року стало відомо про проєкт Freya. Йдеться про створення системи ППО, здатної перехоплювати балістичні ракети. Втім, аналітики попереджають, що минуть місяці, перш ніж буде можливість розгорнути боєздатну батарею.
  • 15 липня 2026 року Зеленський повідомив про запуск проєкту Freya зі створення антибалістичної системи Європи та заявив, що Україна наближається до виробництва ракет для Patriot.

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Автор: 

Зеленський Володимир (26564) ППО (4346) Freya (2)
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Топ коментарі
+12
Без радарів те сенсорів ця ракета не потрібна! Досить віддавати гроші корупційній помийці Зеленського Fire Point !
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03.08.2026 14:40 Відповісти
+9
Здоровенна досвідчена контора Локхід Мартін, яка собаку зʼїла на ракето і літакобудуванні розробляла РАС-3 20+ років, поки вони змогли впевнено збивати балістику. А тут придворна конторка, яка два роки виробляє з гівна і палок "пєрдольоти" і обісралася з масштабуванням виробництва крилатих ракет,через декілька місяців зробить перехоплювач балістики?
"Вся жизнь впєрєдііі
Нааадєйся і жді!" (С)
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03.08.2026 14:56 Відповісти
+8
Та ти ще ТРИ РОКИ ТОМУ обіцяв зробити ТРИ ТИЩИ ракет!
А з того часу тільки п'яток рожевих фламіног і зробив - по ціні на вагу золоту.
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03.08.2026 14:45 Відповісти

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