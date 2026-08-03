Зеленський про "Freya": Україна може зробити ракету та пускову. Щодо радарів та сенсорів варто працювати з партнерами

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна разом із європейськими партнерами працює над створенням спільної антибалістичної системи Freya, до якої вже долучилися 10 держав і 12 компаній-виробників.

Про це глава держави заявив на нараді послів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Подробиці

Він назвав ідею створення спільної української та європейської антибалістичної системи "однією з найбільш амбітних ідей України".

За словами Зеленського, "Фрея" буде "швидкою у виробництві" та матиме своєю перевагою те, що вона буде перевірена реальними бойовими діями.

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"Україна спроможна зробити саму ракету, спроможна зробити пускову. Але вирішальною є співпраця з тими європейськими державами і компаніями, які мають радари, мають сенсори та все інше, що необхідно для дієвої антибалістичної системи", – пояснив президент.

Наразі ведуться переговори, де кожна з учасниць коаліції представлена "у тристоронньому форматі" – на рівні лідера, радника з нацбезпеки та виробника або виробників необхідного обладнання.

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Хто входить до коаліції?

Йдеться про 10 держав – Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Велика Британія, а також 12 компаній-виробників.

"Але антибалістична коаліція і проєкт "Фрея" відкриті до приєднання інших учасників, які здатні справді посилити загальноєвропейську безпеку… Наприклад, країни, які не мають відповідних виробництв, але мають протиракети для Patriot і інвестують цими ракетами в нашу спроможність захищати наше небо – ми з задоволенням на них чекаємо в цій антибалістичній коаліції", - підсумував Зеленський.

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Що відомо?

У травні цього року стало відомо про проєкт Freya. Йдеться про створення системи ППО, здатної перехоплювати балістичні ракети. Втім, аналітики попереджають, що минуть місяці, перш ніж буде можливість розгорнути боєздатну батарею.

15 липня 2026 року Зеленський повідомив про запуск проєкту Freya зі створення антибалістичної системи Європи та заявив, що Україна наближається до виробництва ракет для Patriot.

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