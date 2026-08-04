Зеленский сообщил о подготовке к открытию четырех кластеров ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что совместно с чиновниками определил направления для более интенсивной работы с Евросоюзом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы государства по итогам совещания с правительством и представителями Офиса президента.

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Новые кластеры и подготовка к решениям

Глава государства напомнил, что в этом году уже открыты два кластера в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз. Также продолжается подготовка к открытию еще четырех кластеров.

По словам Зеленского, украинская сторона выполнила все необходимые условия для принятия положительного решения.

"С нашей стороны сделано всё, чтобы решение было положительным. Вместе с премьер-министром Сергеем Корецким, новым вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволодом Ченцовым и профильными заместителями главы Офиса Сергеем Кислицей и Игорем Жовквой мы договорились о трех приоритетах, которые в дальнейшем должны быть реализованы", — сказал он.

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Три приоритета сотрудничества с ЕС

"Именно с вступлением Украины в Евросоюз устраняется геополитическая неопределенность, которой Россия пользовалась на протяжении нескольких десятилетий, чтобы сеять дестабилизацию как в Украине, так и в Евросоюзе", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что вместе с украинскими силами Евросоюз получает необходимые возможности в сфере безопасности, что позволяет усилить европейский компонент евроатлантического сообщества.

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Отдельно глава государства подчеркнул необходимость максимально использовать возможности секторальной интеграции уже сейчас.

Президент добавил, что Украина должна стать неотъемлемой частью европейских процессов еще до получения полноправного членства.

Также он подчеркнул важность активной работы с европейскими институтами, правительствами, столицами и общинами для получения необходимой поддержки в преддверии зимы.

"Отношения с Брюсселем и европейскими институтами, столицами Европы, общинами в странах Европы должны быть практичными — о том, что действительно может способствовать защите жизни в Украине. Рассчитываю на результаты", — подытожил Президент.

О том, что Украина может завершить процесс открытия кластеров на переговорах о вступлении в ЕС уже осенью, заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов.

В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш высказал мнение, что переговоры о вступлении Украины в ЕС будут длительными, а самыми сложными станут вопросы верховенства права.

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