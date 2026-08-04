Зеленський повідомив про підготовку до відкриття чотирьох кластерів ЄС

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що разом із посадовцями визначив напрямки для більш інтенсивної роботи з Євросоюзом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві глави держави за підсумками наради з урядом та представниками Офісу президента.

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Нові кластери і підготовка до рішень

Глава держави нагадав, що цього року вже відкрито два кластери у перемовинах про вступ України до Євросоюзу. Також триває підготовка до відкриття ще чотирьох кластерів.

За словами Зеленського, українська сторона виконала всі необхідні умови для ухвалення позитивного рішення.

"З нашої сторони все зроблено, щоб рішення було позитивним. Разом із Прем’єр-міністром Сергієм Корецьким, новим віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволодом Ченцовим і профільними заступниками керівника Офісу Сергієм Кислицею та Ігорем Жовквою домовилися про три пріоритети, які надалі повинні бути реалізовані", — сказав він.

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Три пріоритети співпраці з ЄС

"Саме зі вступом України в Євросоюз прибирається геополітична невизначеність, якою Росія користувалася протягом кількох десятиліть, щоб сіяти дестабілізацію і України, і Євросоюзу", — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що разом з українською силою Євросоюз отримує необхідні безпекові спроможності, що дозволяє посилити європейський компонент євроатлантичної спільноти.

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Окремо глава держави підкреслив необхідність максимально використовувати можливості секторальної інтеграції вже зараз.

Президент додав, що Україна має стати невід’ємною частиною європейських процесів ще до повноправного членства.

Також він наголосив на важливості активної роботи з європейськими інституціями, урядами, столицями та громадами для отримання необхідної підтримки напередодні зими.

"Відносини з Брюсселем і європейськими інституціями, столицями Європи, громадами в країнах Європи мають бути практичними — про те, що справді може підтримати захист життя в Україні. Розраховую на результати", — підсумував Президент.

Про те, що Україна може завершити процес відкриття кластерів на переговорах про вступ до ЄС вже восени заявив віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов.

Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш висловив думку, що переговори про вступ України до ЄС будуть тривалими, а найскладнішими стануть питання верховенства права.

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