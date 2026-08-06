Присвоение более 9,2 млрд грн "ПриватБанка": дело Коломойского и пяти участников схемы направлено в суд

Перед судом предстанут бывший конечный бенефициарный владелец ПАО КБ "ПриватБанк" Игорь Коломойский и пять участников организованной им группы. Их обвиняют в незаконном присвоении средств банка на сумму свыше 9,2 млрд грн.

Об этом сообщают НАБУ и САП, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно о схеме?

В частности, по данным следствия, в январе-марте 2015 года конечный бенефициар "ПриватБанка", тогдашний председатель Днепропетровской ОГА, организовал схему завладения средствами банка с целью дальнейшего финансирования подконтрольной офшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале учреждения. Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.

Отмечается, что впоследствии часть суммы в размере более 446 млн грн с целью легализации перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а затем — на счета еще двух. В итоге средства поступили на личный счет конечного бенефициара "ПриватБанка". Ими он распорядился по своему усмотрению — внес в уставный капитал банка во исполнение требований Национального банка Украины.

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Стоит отметить, что НАБУ и САП в своих сообщениях не называют фамилии, однако, согласно информации по делу, речь идет об Игоре Коломойском.

Что предшествовало этому делу

Напомним, в сентябре 2023 года Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. В ходе рассмотрения дела суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 509 млн грн (впоследствии размер залога был увеличен до 3,9 миллиарда гривен).

В июле 2025 года НАБУ и САП завершили расследование по делу экс-владельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского, которого подозревают в попытке завладеть 9,2 млрд грн.

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В чем подозревают Коломойского