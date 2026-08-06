Присвоение более 9,2 млрд грн "ПриватБанка": дело Коломойского и пяти участников схемы направлено в суд
Перед судом предстанут бывший конечный бенефициарный владелец ПАО КБ "ПриватБанк" Игорь Коломойский и пять участников организованной им группы. Их обвиняют в незаконном присвоении средств банка на сумму свыше 9,2 млрд грн.
Об этом сообщают НАБУ и САП, передает Цензор.НЕТ.
Что известно о схеме?
В частности, по данным следствия, в январе-марте 2015 года конечный бенефициар "ПриватБанка", тогдашний председатель Днепропетровской ОГА, организовал схему завладения средствами банка с целью дальнейшего финансирования подконтрольной офшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале учреждения. Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.
Отмечается, что впоследствии часть суммы в размере более 446 млн грн с целью легализации перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а затем — на счета еще двух. В итоге средства поступили на личный счет конечного бенефициара "ПриватБанка". Ими он распорядился по своему усмотрению — внес в уставный капитал банка во исполнение требований Национального банка Украины.
Стоит отметить, что НАБУ и САП в своих сообщениях не называют фамилии, однако, согласно информации по делу, речь идет об Игоре Коломойском.
Что предшествовало этому делу
Напомним, в сентябре 2023 года Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. В ходе рассмотрения дела суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 509 млн грн (впоследствии размер залога был увеличен до 3,9 миллиарда гривен).
В июле 2025 года НАБУ и САП завершили расследование по делу экс-владельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского, которого подозревают в попытке завладеть 9,2 млрд грн.
В чем подозревают Коломойского
- Напомним, Игоря Коломойского подозревают в мошенничестве и завладении средствами "ПриватБанка", а также в организации заказного убийства в 2003 году. Ему объявили несколько подозрений по разным эпизодам.
- 2 сентября 2023 года СБУ и БЭБ сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве и легализации более 500 млн грн нелегальных доходов через "Приватбанк" в 2013–2020 годах.
- 7 сентября того же года детективы НАБУ сообщили Коломойскому и еще 5 лицам о подозрении в завладении более 9,2 млрд грн средств "Приватбанка". Однако Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда закрыла производство по делу НАБУ в отношении Коломойского в связи с истечением сроков досудебного следствия, сославшись на "поправки Лозового". САП обжаловала это решение в Верховном суде.
- 15 сентября 2023 года СБУ и БЭБ сообщили Коломойскому о новом подозрении по трем статьям. По версии правоохранителей, в течение 2013–2014 годов он незаконно завладел 5,8 млрд грн. Для этого олигарх создал преступную группировку, в которую входили сотрудники банка, учредителем и акционером которого он являлся.
- В мае 2024 года Коломойскому сообщили о подозрении в организации заказного убийства юриста, директора украинско-американской консалтинговой компании "Фарго" Сергея Карпенко в 2003 году в Феодосии (Крым).
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