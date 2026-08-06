Заволодіння понад 9,2 млрд грн "ПриватБанку": справу Коломойського та п’ятьох учасників схеми направлено до суду
Перед судом постануть колишній кінцевий бенефіціарний власник ПАТ КБ "ПриватБанк" Ігор Коломойський та п’ятеро учасників організованої ним групи. Їх обвинувачують у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.
Про це повідомляють НАБУ та САП, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо про схему?
Так, за даними слідства, у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар "ПриватБанку", тодішній голова Дніпропетровської ОДА, організував схему заволодіння коштами банку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі установи. Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.
Зазначається, що надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох. Зрештою, кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара "ПриватБанку". Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу банку на виконання вимог Національного банку України.
Варто зазначити, що НАБУ та САП у повідомленнях не називають прізвища, однак, згідно з інформацією щодо справи, йдеться про Ігоря Коломойського.
Що передувало в цій справі
Нагадаємо, у вересні 2023 року Коломойському повідомили про підозру за двома статтями. Йому інкримінують шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Під час розгляду справи суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 509 млн грн (згодом розмір застави було збільшено до 3,9 мільярда гривень).
У липні 2025 року НАБУ та САП завершили слідство у справі ексвласника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського, якого підозрюють у спробі заволодіти 9,2 млрд грн.
У чому підозрюють Коломойського
- Нагадаємо, Ігоря Коломойського підозрюють у шахрайстві та заволодінні коштами "Приватбанку", а також в організації замовного вбивства у 2003 році. Йому оголосили кілька підозр за різними епізодами.
- 2 вересня 2023 року СБУ та БЕБ повідомили Коломойському про підозру у шахрайстві та легалізації понад 500 млн грн нелегальних доходів через "Приватбанк" у 2013-2020 роках.
- 7 вересня того ж року детективи НАБУ повідомили Коломойському та ще 5 особам про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів "Приватбанку". Однак Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила провадження у справі НАБУ щодо Коломойського через завершення строків досудового слідства, пославшись на "правки Лозового". САП оскаржило це рішення у Верховному Суді.
- 15 вересня 2023 року СБУ та БЕБ повідомили Коломойському про нову підозру за трьома статтями. За версією правоохоронців, упродовж 2013-2014 років він незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього олігарх створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.
- У травні 2024 року Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства юриста, директора українсько-американської Консалтингової компанії "Фарго" Сергія Карпенка у 2003 році у Феодосії (Крим).
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