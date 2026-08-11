Из-за ударов РФ произошли отключения электроэнергии в 5 областях, самая сложная ситуация - на Одесщине, - Минэнерго

В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Запорожской, Херсонской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

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Где сложнее всего?

Как отмечается, везде, где это позволяют условия безопасности, продолжаются восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всех потребителей.

Наиболее сложной остается ситуация в Одесской области. Здесь продолжаются восстановительные работы. После массированной атаки на регион энергетикам уже удалось восстановить электроснабжение почти всех потребителей. Однако во избежание аварий из-за перегрузки оборудования приходится применять сетевые ограничения. Отключения будут отменены после окончательного завершения восстановительных работ.

Плановые отключения не прогнозируются

Применение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих операторов систем распределения.

"Активное энергопотребление сегодня следует перенести на дневное время - с 10:00 до 16:00. Просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию", - отмечают в Минэнерго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одессе после атаки РФ восстановили свет для 128 тысяч семей, - ДТЭК

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что 9 августа россияне массированно атаковали Одессу: есть разрушения и пострадавшие.

По данным Воздушных сил, враг атаковал Одесскую область ракетами и запустил 202 дрона, обезврежено 174 БПЛА и 5 "Бандеролей".

Позже ВВС уточнили, что ночью враг атаковал Одессу 11 ракетами и сотней дронов. Сбита одна ракета и 72% БПЛА.

В ДТЭК заявили, что враг совершил одну из самых масштабных атак этого года на Одесскую область.

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