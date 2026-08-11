Через удари РФ є знеструмлення у 5 областях, найскладніша ситуація - на Одещині, - Міненерго

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Запорізькій, Херсонській, Харківській, Сумській і Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Де найскладніше?

Як зазначається, скрізь, де це дозволяють безпекові умови, тривають відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів.

Найскладнішою залишається ситуація на Одещині. Тут тривають відновлювальні роботи. Після масованої атаки на регіон енергетикам вже вдалось заживити майже усіх споживачів. Однак, для уникнення аварій через перевантаження обладнання доводиться застосовувати мережеві обмеження. Відключення будуть скасовані після остаточного завершення відновлювальних робіт.

Планових відключень не прогнозується

Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу.

"Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 10:00 до 16:00. Просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію", - наголошують у Міненерго.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що 9 серпня росіяни масовано атакували Одесу: є руйнування та постраждалі.

За даними Повітряних сил, ворог атакував Одещину ракетами та запустив 202 дрони, знешкоджено 174 БпЛА і 5 "Бандеролей".

Пізніше ПС уточнили, що вночі ворог атакував Одесу 11 ракетами та сотнею дронів. Збито одну ракету і 72% БпЛА.

У ДТЕК заявили, що ворог здійснив одну з наймасштабніших атак цього року на Одещину.

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