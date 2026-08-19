239 боевых столкновений за сутки на фронте: Силы обороны отразили десятки атак на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки, 18 августа 2026 года, на фронте было зафиксировано 239 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обстрелы

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением двух ракет и 87 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 302 управляемые авиабомбы. Кроме того, захватчики применили 11 130 дронов-камикадзе и осуществили 3070 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 27 из которых - с применением реактивных систем залпового огня.

Артиллерийским обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Коренек, Сопич, Бачевск, Нескучное, Безсаловка, Уланово, Товстодубово, Лужки, Волфино, Яструбщина, Середина-Буда Сумской области; Тимановичи, Сеньковка, Гута-Студенецкая, Янжуловка, Тополя Черниговской области. Авиаударам подверглись Товстодубово и Рыбцы.

Читайте также: Армия РФ из-за больших потерь перешла к наступлению небольшими группами, - ДШВ

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения живой силы противника, две артиллерийские системы и одно место запуска беспилотных летательных аппаратов.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1190 человек. Также были уничтожены два танка, 50 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, 19 наземных робототехнических комплексов, 1738 беспилотных летательных аппаратов, 427 единиц автомобильной и одна единица специальной техники противника.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отразили три вражеских штурма. В то же время агрессор совершил 54 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых с применением РСЗО. Также противник нанес пять авиаударов с применением 14 КАБ.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили десять атак противника. Захватчики пытались продвинуться вблизи Избицкого, Довжанки, Старицы, Митрофановки, Лозовой Второй, Радьковки, Бочкового и Охримовки.

На Купянском направлении произошло два наступления врага в сторону Новоосинового и Куриловки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Склад боеприпасов и пункты управления рашистов поражены в РФ и на ВОТ, - Генштаб

Обстановка на Востоке

Как сообщает Генштаб, попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты шесть раз атаковали в сторону населенных пунктов Лиман, Дробышево и в районе населенных пунктов Редкодуб и Новоселовка.

На Славянском направлении противник совершил 16 штурмовых действий в районах населенных пунктов Резниковка, Кривая Лука, Закитное и в сторону Рай-Александровки и Николаевки.

На Краматорском направлении российские захватчики провели одну наступательную операцию в направлении Ижевки.

Также отмечается, что на Константиновском направлении зафиксировано 31 атаку. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка, Новоселовка, Долгая Балка, Иванополье, Ильиновка, Софиевка, Русин Яр и в направлении населенных пунктов Вольное, Степановка, Новопавловка, Кучеров Яр.

"Двадцать семь атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Удачное, Новоалександровка, Молодецкое, Котлино и в сторону населенных пунктов Белицкое, Новый Донбасс, Шевченко, Сергеевка, Васильевка, Мирное, Ганновка", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ ищет новые пути для наступления на Купянск с севера, пока безуспешно, - Трегубов

Обстановка на юге

По данным Генштаба:

На Александровском направлении захватчики совершили три атаки в сторону населенных пунктов Новое Запорожье, Рыбное и Сосновка.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 12 раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Ривное, Доброполье, Железнодорожное, Новоселовка, Лесное, Чаривное, Гиркое.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Плавней.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина быстрее находит и уничтожает цели на войне благодаря спутниковым снимкам, - NYT