239 боєзіткнень за добу на фронті: Сили оборони відбили десятки атак на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб

Загалом упродовж минулої доби, 18 серпня 2026 року, на фронті було зафіксовано 239 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Обстріли

Вчора противник здійснив один ракетний удар із застосуванням двох ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 302 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 11 130 дронів-камікадзе та здійснили 3070 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 27 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Артилерійських обстрілів ворога, зокрема, зазнали населені пункти Кореньок, Сопич, Бачівськ, Нескучне, Безсалівка, Уланове, Товстодубове, Лужки, Волфине, Яструбщина, Середина Буда Сумської області; Тимановичі, Сеньківка, Гута-Студенецька, Янжулівка, Тополя Чернігівської області. Авіаударів зазнали Товстодубове та Рибці.

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Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження живої сили противника, дві артилерійські системи та одне місце запуску безпілотних літальних апаратів.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 1190 осіб. Також знешкоджено два танки, 50 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, 19 наземних робототехнічних комплексів, 1738 безпілотних літальних апаратів, 427 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки ворога.

Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили три ворожі штурми. Водночас агресор здійснив 54 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, два з яких із застосуванням РСЗВ. Також противник завдав п’яти авіаударів із застосуванням 14 КАБ.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили десять атак противника. Загарбники намагалися просунутися неподалік Ізбицького, Довжанки, Стариці, Митрофанівки, Лозової Другої, Радьківки, Бочкового та Охримівки.

На Куп’янському напрямку відбулося дві наступальні дії ворога у бік Новоосинового та Курилівки.

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Обстановка на Сході

Як інформує Генштаб, спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти шість разів атакували у бік населених пунктів Лиман, Дробишеве та в районі населених пунктів Рідкодуб й Новоселівка.

На Слов’янському напрямку противник здійснив 16 штурмових дій у районах населених пунктів Різниківка, Крива Лука, Закітне та в бік Рай-Олександрівки й Миколаївки.

На Краматорському напрямку російські загарбники проводили одну наступальну дію в бік Іжевки.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку зафіксовано 31 атаку. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Новоселівка, Довга Балка, Іванопілля, Іллінівка, Софіївка, Русин Яр та у бік населених пунктів Вільне, Степанівка, Новопавлівка, Кучерів Яр.

"Двадцять сім атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Удачне, Новоолександрівка, Молодецьке, Котлине та в бік населених пунктів Білицьке, Новий Донбас, Шевченко, Сергіївка, Василівка, Мирне, Ганнівка", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

За даними Генштабу:

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили три атаки у бік населених пунктів Нове Запоріжжя, Рибне та Соснівка.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 12 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Рівне, Добропілля, Залізничне, Новоселівка, Лісне, Чарівне, Гірке.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у районі Плавнів.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

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