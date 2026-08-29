РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11511 посетитель онлайн
Новости Новый посол Украины в США
671 12

Во время войны я должен быть здесь, - Палиса опроверг слухи о назначении послом в США

Палиса о переговорах в Эр-Рияде

Заместитель главы Офиса Президента Павел Палиса опроверг информацию о своем возможном назначении на должность посла Украины в Соединенных Штатах.

Об этом он заявил во время общения с прессой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Согласно законодательству, я не могу одновременно нести и военную, и дипломатическую службу. В то же время увольняться с военной службы — это противоречит моральным и жизненным принципам. Во время войны я должен быть здесь, в своей стране. Поэтому единственный формат, при котором я могу поехать в США, — это обучение", — подчеркнул Палиса.

Читайте также: Зеленский о назначении посла Украины в США: Кандидатура есть

Что предшествовало

  • Напомним, 3 августа Зеленский освободил Ольгу Стефанишину от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки.
  • Сама Стефанишина в социальной сети Facebook заявила, что это было ее решение уйти с должности.
  • 5 августа стало известно, что НАБУ и САП сообщили Стефанишиной о подозрении в приобретении имущества другими лицами, действовавшими по доверенности подозреваемой. Стефанишина не указала в декларации две однокомнатные квартиры и наличные средства, которые потратила на ремонт квартир, лечение матери, авиабилеты и аренду еще одной квартиры. Кроме того, она не указала факт пользования автомобилем Mercedes, оформленным на подчиненного. 6 августа Высший антикоррупционный суд избрал Стефанишиной меру пресечения в виде залога в размере 6 млн грн.
  • 6 августа бывшему сотруднику ВАКС избрали меру пресечения — залог в размере 6 миллионов гривен — в рамках дела о незаконном обогащении. Ее также обязали воздерживаться от общения с подругой Татьяной Мазуренко и рядом подчиненных. 13 августа за Стефанишину внесли залог.

Читайте также: Помимо Стефанишиной, Зеленский уволил еще шестерых украинских послов

Автор: 

посол (1899) США (30393) Палиса Павел (70)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
І ти там будєш.
Сядут усє....
Ну принаймі в кібуц, якщо втечуть під час зміни режиму
показать весь комментарий
29.08.2026 11:11 Ответить
+3
Тут? Бо справжні, доступні гроші лише в Україні 🤑🤑🤑
показать весь комментарий
29.08.2026 12:11 Ответить
+2
Ска , аж слєза навєрнулась ....
показать весь комментарий
29.08.2026 11:15 Ответить

Загрузка...

 
 