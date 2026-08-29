Во время войны я должен быть здесь, - Палиса опроверг слухи о назначении послом в США
Заместитель главы Офиса Президента Павел Палиса опроверг информацию о своем возможном назначении на должность посла Украины в Соединенных Штатах.
Об этом он заявил во время общения с прессой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Согласно законодательству, я не могу одновременно нести и военную, и дипломатическую службу. В то же время увольняться с военной службы — это противоречит моральным и жизненным принципам. Во время войны я должен быть здесь, в своей стране. Поэтому единственный формат, при котором я могу поехать в США, — это обучение", — подчеркнул Палиса.
Что предшествовало
- Напомним, 3 августа Зеленский освободил Ольгу Стефанишину от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки.
- Сама Стефанишина в социальной сети Facebook заявила, что это было ее решение уйти с должности.
- 5 августа стало известно, что НАБУ и САП сообщили Стефанишиной о подозрении в приобретении имущества другими лицами, действовавшими по доверенности подозреваемой. Стефанишина не указала в декларации две однокомнатные квартиры и наличные средства, которые потратила на ремонт квартир, лечение матери, авиабилеты и аренду еще одной квартиры. Кроме того, она не указала факт пользования автомобилем Mercedes, оформленным на подчиненного. 6 августа Высший антикоррупционный суд избрал Стефанишиной меру пресечения в виде залога в размере 6 млн грн.
- 6 августа бывшему сотруднику ВАКС избрали меру пресечения — залог в размере 6 миллионов гривен — в рамках дела о незаконном обогащении. Ее также обязали воздерживаться от общения с подругой Татьяной Мазуренко и рядом подчиненных. 13 августа за Стефанишину внесли залог.
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Сядут усє....
Ну принаймі в кібуц, якщо втечуть під час зміни режиму