Під час війни я маю бути тут, - Паліса спростував чутки про призначення послом в США

Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса заперечив інформацію щодо свого ймовірного призначення на посаду посла України в Сполучених Штатах.

Про це він заявив під час спілкування з пресою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Згідно із законодавством, я не можу водночас виконувати і військову, і дипломатичну службу. Водночас звільнятися з військової служби - це суперечить моральним та життєвим принципам. Під час війни я маю бути тут, у своїй країні. Тому єдиний формат, за якого я можу поїхати в США - це навчання", - наголосив Паліса.

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Що передувало

Нагадаємо, 3 серпня Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки.

Сама Стефанішина у соцмережі фейсбук заявила, що це було її рішення піти з посади.

5 серпня стало відомо, що НАБУ та САП повідомили Стефанишиній про підозру у придбанні майна іншими особами, які діяли за довіреністю підозрюваної. Стефанишина не внесла до декларації дві однокімнатні квартири та готівкові кошти, які витратила на ремонт квартир, лікування матері, авіаквитки й оренду ще однієї квартири. Крім того, вона не зазначила факт користування автомобілем Mercedes, оформленим на підлеглого. 6 серпня Вищий антикорупційний суд обрав Стефанишиній запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 6 млн грн.

6 серпня експослу ВАКС обрав запобіжний захід — заставу розміром 6 мільйонів гривень — у межах справи про незаконне збагачення. Її також зобов’язали утриматися від спілкування з подругою Тетяною Мазуренко та низкою підлеглих. 13 серпня за Стефанішину внесли заставу.

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