Завтра в Киевской области объявлен день траура

Завтра, 30 августа, в Киевской области объявлен День траура по жертвам вчерашней российской атаки.

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

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Траур по погибшим

В знак скорби и памяти в Киевской области будут приспущены государственные флаги Украины. Работа развлекательных заведений будет ограничена. Прошу отнестись к этому с уважением и пониманием, а также ограничить громкое воспроизведение музыки в области.

"Выражаю искренние соболезнования каждой семье, которая понесла утрату. Светлая память всем погибшим", — отметил Ткаченко.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что вечером 28 августа в результате вражеской атаки в Бучанском районе загорелись складские помещения. Пожар сопровождается взрывами. На месте работают экстренные службы.

До этого начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что в Киевской области перекрыто движение для всех транспортных средств на трассе М-06 Киев — Чоп. Ограничения действуют с 15-го по 32-й километр в обоих направлениях.

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что министр внутренних дел и руководитель ГСЧС доложили о вражеском ударе в Бучанском районе Киевской области, где после попадания возник пожар с последующей детонацией. Он заявил, что ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком.

Офис генерального прокурора начал расследование по фактам ведения агрессивной войны и возможной служебной халатности в связи с последствиями вражеской атаки в Бучанском районе Киевской области.

По состоянию на 11:30 29 августа известно о 27 погибших, более 40 раненых. Повреждено полсотни домов.

Кроме того, сообщалось, что погиб глава Дмитровской громады Тарас Дидич.

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