Завтра на Київщині оголошено день жалоби

Завтра, 30 серпня, в Київській області оголошено День жалоби за жертвами вчорашньої російської атаки.

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Жалоба за загиблими

На знак скорботи та пам’яті на Київщині будуть приспущені Державні Прапори України. Проведення розважальних закладів буде обмежено. Прошу поставитись до цього з повагою та розумінням, і також обмежити гучне виконання музики в області.

"Висловлюю щирі співчуття кожній родині, яка зазнала втрати. Світла пам’ять усім загиблим", - зазначив Ткаченко.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ввечері 28 серпня внаслідок ворожої атаки в Бучанському районі загорілися складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами. На місці працюють екстрені служби.

Перед цим начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що на Київщині перекрито рух для всіх транспортних засобів на трасі М-06 Київ - Чоп. Обмеження діють з 15-го по 32-й кілометр в обох напрямках.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що міністр внутрішніх справ та керівник ДСНС доповіли щодо ворожого удару у Бучанському районі Київської області, де після влучання виникла пожежа з подальшою детонацією. Він заявив, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком.

Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактами ведення агресивної війни та можливого службового недбальства у зв’язку з наслідками ворожої атаки у Бучанському районі Київської області.

Станом на 11.30 29 серпня відомо про 27 загиблих, понад 40 поранених. Пошкоджено пів сотні будинків.

Окрім того, повідомлялося, що загинув голова Дмитрівської громади Тарас Дідич.

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