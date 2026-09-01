Очень неприятно, что партнеры были в отпуске, а в Украине борются за жизнь, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в последние недели многие международные партнеры находились в отпуске, в то время как Украина подвергалась массированным атакам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Очень хотел поделиться этим ощущением, знаете, - дипломатия по плану: когда отпуск, то отпуск. То есть то, что бомбят, - ну, мы не знаем, мы в отпуске. Это очень неприятный факт, потому что я считаю. Если бы давали сигналы на международном уровне, то и 1 сентября... русские они никого не боятся, но тем не менее понемногу боятся, кроме наших Вооруженных сил - понемногу боятся, когда громко звучит дипломатия", - отметил он.

По словам Зеленского, в последние недели российские войска наносят удары по инфраструктуре, пытаясь сорвать начало учебного года, однако "ничего нам не сорвут".

"Очень неприятно, что кто-то отдыхает, да, ну, а кто-то борется за жизнь", - добавил глава государства.

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Что предшествовало?

Как сообщалось, в результате атаки на Киев 8 человек погибли и еще 5 пострадали, из них 3 ребенка.

Также отмечалось, что в Борисполе 4 погибших, повреждены дом, предприятие, СТО.

Кроме того, россияне массированно атаковали Одессу: в городе раздавались взрывы, повреждена инфраструктура.

Армия РФ обстреляла Одесскую область: пункт пропуска "Орловка" временно приостановил работу.

Силы ПВО сбили 5 баллистических ракет, 5 "Калибров", 2 "Бандероли" и 187 вражеских БПЛА.

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