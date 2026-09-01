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Дуже неприємно, що партнери були у відпустках, а в Україні борються за життя, - Зеленський

Зеленський зробив заяву про канікули партнерів на Заході

Президент Володимир Зеленський заявив, що останні тижні багато міжнародних партнерів перебували на канікулах, водночас Україна переживала під масованими атаками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Подробиці

"Дуже хотів цим поділитися відчуттям такого, знаєте, - дипломатія за планом: коли відпустка, то відпустка. Тобто те, що бомблять, - ну, ми не знаємо, ми у відпустці. Це дуже неприємний факт, тому що я вважаю. Якщо б давали сигнали міжнародні, то і 1 вересня... рускіє вони нікого не бояться, але тим не менш потрошки бояться, окрім наших Збройних сил – потрошки бояться, коли гучно звучить дипломатія", - зазначив він.

За словами Зеленського, останніми тижнями російські війська б'ють по інфраструктурі, намагаючись зірвати початок навчального року, однак "нічого нам не зірвуть".

"Оце дуже неприємно, що хтось відпочиває, так, ну, а хтось бореться за життя", - додав глава держави.

Читайте: У ніч на 1 вересня росіяни вбили 12 людей, зокрема громадянина Індії, - Зеленський

Що передувало?

  • Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ 8 людей загинуло та ще 5 постраждало, з них 3 дітей.
  • Також зазначалося, що у Борисполі 4 загиблих, пошкоджено будинок, підприємство, СТО.
  • Окрім того, росіяни масовано атакували Одесу: у місті лунали вибухи, пошкоджено інфраструктуру.
  • Армія РФ обстріляла Одещину: пункт пропуску "Орлівка" тимчасово призупинив роботу.
  • Сили ППО збили 5 балістичних ракет, 5 "Калібрів", 2 "Бандеролі" і 187 ворожих БпЛА.

Читайте: 8 загиблих у Києві та 4 загиблих в області: серед постраждалих діти, - Вигівський. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (26840) обстріл (36458)
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Топ коментарі
+73
Почни зі своїх депутатів котрі були у відпустках поки Україна була без міністра оборони під час війни
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01.09.2026 12:05 Відповісти
+48
мафіозна тварюко🤡 !! Йди у відставку !!! Зі своїм племенем слуг !!!...
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01.09.2026 12:05 Відповісти
+37
Тобто, що ціла верховна рада під час війни з усіма слугами народу пішла на канікули, то норм, те що половина слуг народу на чолі з юзіком не вилазять зі своїх іспанських маєтків, то норм. Те що голова фінмоніторингу у нескінченних турне африкою, то норм, а те що партнери у відпустці то йому неприємно....
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01.09.2026 12:09 Відповісти

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