Дуже неприємно, що партнери були у відпустках, а в Україні борються за життя, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що останні тижні багато міжнародних партнерів перебували на канікулах, водночас Україна переживала під масованими атаками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Подробиці
"Дуже хотів цим поділитися відчуттям такого, знаєте, - дипломатія за планом: коли відпустка, то відпустка. Тобто те, що бомблять, - ну, ми не знаємо, ми у відпустці. Це дуже неприємний факт, тому що я вважаю. Якщо б давали сигнали міжнародні, то і 1 вересня... рускіє вони нікого не бояться, але тим не менш потрошки бояться, окрім наших Збройних сил – потрошки бояться, коли гучно звучить дипломатія", - зазначив він.
За словами Зеленського, останніми тижнями російські війська б'ють по інфраструктурі, намагаючись зірвати початок навчального року, однак "нічого нам не зірвуть".
"Оце дуже неприємно, що хтось відпочиває, так, ну, а хтось бореться за життя", - додав глава держави.
Що передувало?
- Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ 8 людей загинуло та ще 5 постраждало, з них 3 дітей.
- Також зазначалося, що у Борисполі 4 загиблих, пошкоджено будинок, підприємство, СТО.
- Окрім того, росіяни масовано атакували Одесу: у місті лунали вибухи, пошкоджено інфраструктуру.
- Армія РФ обстріляла Одещину: пункт пропуску "Орлівка" тимчасово призупинив роботу.
- Сили ППО збили 5 балістичних ракет, 5 "Калібрів", 2 "Бандеролі" і 187 ворожих БпЛА.
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