Дуже неприємно, що партнери були у відпустках, а в Україні борються за життя, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що останні тижні багато міжнародних партнерів перебували на канікулах, водночас Україна переживала під масованими атаками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Дуже хотів цим поділитися відчуттям такого, знаєте, - дипломатія за планом: коли відпустка, то відпустка. Тобто те, що бомблять, - ну, ми не знаємо, ми у відпустці. Це дуже неприємний факт, тому що я вважаю. Якщо б давали сигнали міжнародні, то і 1 вересня... рускіє вони нікого не бояться, але тим не менш потрошки бояться, окрім наших Збройних сил – потрошки бояться, коли гучно звучить дипломатія", - зазначив він.

За словами Зеленського, останніми тижнями російські війська б'ють по інфраструктурі, намагаючись зірвати початок навчального року, однак "нічого нам не зірвуть".

"Оце дуже неприємно, що хтось відпочиває, так, ну, а хтось бореться за життя", - додав глава держави.

Читайте: У ніч на 1 вересня росіяни вбили 12 людей, зокрема громадянина Індії, - Зеленський

Що передувало?

Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ 8 людей загинуло та ще 5 постраждало, з них 3 дітей.

Також зазначалося, що у Борисполі 4 загиблих, пошкоджено будинок, підприємство, СТО.

Окрім того, росіяни масовано атакували Одесу: у місті лунали вибухи, пошкоджено інфраструктуру.

Армія РФ обстріляла Одещину: пункт пропуску "Орлівка" тимчасово призупинив роботу.

Сили ППО збили 5 балістичних ракет, 5 "Калібрів", 2 "Бандеролі" і 187 ворожих БпЛА.

Читайте: 8 загиблих у Києві та 4 загиблих в області: серед постраждалих діти, - Вигівський. ФОТОрепортаж