Блокировка законов в Раде ставит под угрозу транш от ЕС в размере 3,7 млрд евро, - Еврокомиссия

В Европейской комиссии отмечают, что из-за задержки с принятием крайне важных законов в украинском парламенте под угрозой оказались не только внутренние реформы в стране, но и дальнейшее финансирование в рамках программ макрофинансовой поддержки со стороны ЕС.

Так в среду в Брюсселе на брифинге прокомментировал блокирование Радой во вторник необходимых законодательных актов пресс-секретарь Европейской комиссии по вопросам экономики и бюджета Балаш Уйвари, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Требования ЕС для получения 3,7 миллиарда евро

"Мы очень внимательно следим за дебатами и уделяем особое внимание этому конкретному закону (речь идет о законопроекте о таможенных формальностях для отмены НДС-льготы для посылок до 150 евро. — Ред.). Почему? Потому что это часть требований программы макрофинансовой помощи, которую мы разворачиваем для Украины. Таким образом, цель, которую мы должны достичь в рамках программы макрофинансовой помощи в этом году, составляет 8,35 млрд евро, из которых мы уже выплатили 3,2 млрд", — сказал он.

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По словам пресс-секретаря, Еврокомиссия рассматривает вопрос о второй выплате в начале осени, которая составит около 3,7 млрд.

"И здесь есть 12 условий, и этот закон — одно из них. Поэтому этот закон должен быть принят, чтобы мы могли продолжить выплаты, как и предусмотрено", — подчеркнул Уйвари.

Мобилизация бюджетных доходов и предстоящие переговоры

Пресс-секретарь подчеркнул, что "это очень важный закон, поскольку он играет важную роль в мобилизации доходов для украинского бюджета, что крайне необходимо".

"Поэтому важно, чтобы Украина продолжала соответствующие реформы, чтобы мы могли осуществлять выплаты по плану", — добавил он.

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Уйвари также сообщил, что на следующей неделе состоится видеоконференция между комиссаром Домбровскисом и премьер-министром Украины Сергеем Корецким, в ходе которой также будет обсуждаться и этот вопрос.

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Раде работают над обеспечением бесперебойной работы во время тревог: один из вариантов — голосование по телефону.

Позже Стефанчук заявил, что Рада тестирует систему голосования в укрытии, а голосование по телефону — "план Б".

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