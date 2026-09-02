Блокування законів у Раді ставить під загрозу транш від ЄС у 3,7 млрд євро, - Єврокомісія
У Європейській комісії наголошують, що через затримку з ухваленням критично важливих законів у українському парламенті під загрозою опинилися не лише внутрішні перетворення в країні, а й подальше фінансування за програмами макрофінансової підтримки від ЄС.
Так у середу в Брюсселі на брифінгу прокоментував блокування Радою у вівторок необхідних законодавчих актів речник Європейської комісії з питань економіки та бюджету Балаш Уйварі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Вимоги ЄС для отримання 3,7 мільярда євро
"Ми дуже уважно стежимо за дебатами та приділяємо особливу увагу цьому конкретному закону (мова йде про законопроєкт щодо митних формальностей для скасування ПДВ-пільги для посилок до EUR150. - Ред.). Чому? Тому що це частина вимог програми макрофінансової допомоги, яку ми розгортаємо для України. Тож ціль, яку ми маємо досягти в рамках програми макрофінансової допомоги цього року, становить 8,35 млрд євро, з яких ми вже виплатили 3,2 млрд", - сказав він.
За його словами речника, Єврокомісія розглядає другу виплату на початку осені, яка становитиме близько 3,7 млрд.
"І тут є 12 умов, і цей закон - одна з них. Тож цей закон має бути прийнятий, щоб ми могли продовжити виплати, як передбачено", - наголосив Уйварі.
Мобілізація бюджетних доходів та майбутні переговори
Речник підкреслив, що "це дуже важливий закон, оскільки він відіграє важливу роль у мобілізації доходів для українського бюджету, що дуже й дуже потрібно".
Тому важливо, щоб Україна продовжувала відповідні реформи, аби ми могли здійснювати виплати за планом", - додав він.
Уйварі також повідомив, що наступного тижня відбудеться відеоконференція між комісаром Домбровскісом та прем’єр-міністром України Сергієм Корецьким, під час якої також буде обговорено і це питання.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що у Раді працюють над забезпеченням безперебійної роботи під час тривог: один з варіантів - голосування через телефони.
- Пізніше Стефанчук заявив, що Рада протестує систему голосування в укритті, голосування телефоном - "план Б".
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