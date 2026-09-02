Блокування законів у Раді ставить під загрозу транш від ЄС у 3,7 млрд євро, - Єврокомісія

У Європейській комісії наголошують, що через затримку з ухваленням критично важливих законів у українському парламенті під загрозою опинилися не лише внутрішні перетворення в країні, а й подальше фінансування за програмами макрофінансової підтримки від ЄС.

Так у середу в Брюсселі на брифінгу прокоментував блокування Радою у вівторок необхідних законодавчих актів речник Європейської комісії з питань економіки та бюджету Балаш Уйварі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Вимоги ЄС для отримання 3,7 мільярда євро

"Ми дуже уважно стежимо за дебатами та приділяємо особливу увагу цьому конкретному закону (мова йде про законопроєкт щодо митних формальностей для скасування ПДВ-пільги для посилок до EUR150. - Ред.). Чому? Тому що це частина вимог програми макрофінансової допомоги, яку ми розгортаємо для України. Тож ціль, яку ми маємо досягти в рамках програми макрофінансової допомоги цього року, становить 8,35 млрд євро, з яких ми вже виплатили 3,2 млрд", - сказав він.

Також читайте: Зеленський дорікнув Раді: нардепи провалили п’ять законів, які могли дати Україні понад $4 млрд

За його словами речника, Єврокомісія розглядає другу виплату на початку осені, яка становитиме близько 3,7 млрд.

"І тут є 12 умов, і цей закон - одна з них. Тож цей закон має бути прийнятий, щоб ми могли продовжити виплати, як передбачено", - наголосив Уйварі.

Мобілізація бюджетних доходів та майбутні переговори

Речник підкреслив, що "це дуже важливий закон, оскільки він відіграє важливу роль у мобілізації доходів для українського бюджету, що дуже й дуже потрібно".

Тому важливо, щоб Україна продовжувала відповідні реформи, аби ми могли здійснювати виплати за планом", - додав він.

Читайте: Атаки не повинні паралізувати ВР: Стефанчук анонсував голосування депутатів в укритті

Уйварі також повідомив, що наступного тижня відбудеться відеоконференція між комісаром Домбровскісом та прем’єр-міністром України Сергієм Корецьким, під час якої також буде обговорено і це питання.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у Раді працюють над забезпеченням безперебійної роботи під час тривог: один з варіантів - голосування через телефони.

Пізніше Стефанчук заявив, що Рада протестує систему голосування в укритті, голосування телефоном - "план Б".

Читайте також: Кредит у 90 млрд євро закриє лише дві третини потреб України у 2026-2027 рр., - Єврокомісія