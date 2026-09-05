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Новости Удар по зданию СБУ в Киеве
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Путин вернул войну в РФ: теперь КГБ и ГРУ будут ждать, когда украинский дрон залетит в их офисы, - Кубилюс

Кубилюс об ударе по зданию СБУ

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс отреагировал на удар России по зданию СБУ в Киеве, подчеркнув, что российский диктатор Владимир Путин сам вернул войну на территорию РФ.

Об этом он написал в соцсети X, разместив фото здания, подвергшегося нападению со стороны россиян, передает Цензор.НЕТ.

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Путин вернул войну в РФ

"Путин вернул войну в Россию: он эскалирует конфликт, а затем украинцы отвечают зеркальными мерами", — отметил Кубилюс.

Он добавил, что Путин уже лишился большинства нефтеперерабатывающих заводов в России и международных авиарейсов.

"Теперь КГБ и ГРУ будут ждать, когда украинский дрон залетит в их офисы", — подчеркнул Кубилюс.

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Кубилюс об ударе по зданию СБУ

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что во время атаки реактивными шахедами российские оккупанты нанесли удар по зданию СБУ в центре Киева.
  • Президент Владимир Зеленский прокомментировал удар российских оккупантов. По его словам, дрон был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ в этом здании — Александра Поклада.

  • Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что удар РФ по зданию СБУ — это серьезная эскалация, требующая решительных ответных мер.

  • Президент Зеленский после удара по СБУ встретился с временным исполняющим обязанности главы СБУ Александром Покладом и заявил, что "готовит наши активные ответные действия на российские удары".

Автор: 

путин владимир (21866) СБУ (21451) Кубилюс Андрюс (116)
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Топ комментарии
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Пока туда залетает лишь пустой зебильный киздёж.
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05.09.2026 20:49 Ответить
+14
От який грізний за спинами українців! До гру чи фсб може залетіти хіба що двушка
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05.09.2026 20:51 Ответить
+9
І ще "двушечка на москву"
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05.09.2026 21:19 Ответить

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