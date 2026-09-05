Путин вернул войну в РФ: теперь КГБ и ГРУ будут ждать, когда украинский дрон залетит в их офисы, - Кубилюс

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс отреагировал на удар России по зданию СБУ в Киеве, подчеркнув, что российский диктатор Владимир Путин сам вернул войну на территорию РФ.

Об этом он написал в соцсети X, разместив фото здания, подвергшегося нападению со стороны россиян, передает Цензор.НЕТ.

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Путин вернул войну в РФ

"Путин вернул войну в Россию: он эскалирует конфликт, а затем украинцы отвечают зеркальными мерами", — отметил Кубилюс.

Он добавил, что Путин уже лишился большинства нефтеперерабатывающих заводов в России и международных авиарейсов.

"Теперь КГБ и ГРУ будут ждать, когда украинский дрон залетит в их офисы", — подчеркнул Кубилюс.

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