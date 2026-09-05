Путин вернул войну в РФ: теперь КГБ и ГРУ будут ждать, когда украинский дрон залетит в их офисы, - Кубилюс
Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс отреагировал на удар России по зданию СБУ в Киеве, подчеркнув, что российский диктатор Владимир Путин сам вернул войну на территорию РФ.
Об этом он написал в соцсети X, разместив фото здания, подвергшегося нападению со стороны россиян, передает Цензор.НЕТ.
Путин вернул войну в РФ
"Путин вернул войну в Россию: он эскалирует конфликт, а затем украинцы отвечают зеркальными мерами", — отметил Кубилюс.
Он добавил, что Путин уже лишился большинства нефтеперерабатывающих заводов в России и международных авиарейсов.
"Теперь КГБ и ГРУ будут ждать, когда украинский дрон залетит в их офисы", — подчеркнул Кубилюс.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что во время атаки реактивными шахедами российские оккупанты нанесли удар по зданию СБУ в центре Киева.
- Президент Владимир Зеленский прокомментировал удар российских оккупантов. По его словам, дрон был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ в этом здании — Александра Поклада.
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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что удар РФ по зданию СБУ — это серьезная эскалация, требующая решительных ответных мер.
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Президент Зеленский после удара по СБУ встретился с временным исполняющим обязанности главы СБУ Александром Покладом и заявил, что "готовит наши активные ответные действия на российские удары".
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