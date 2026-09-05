Путін повернув війну в РФ: Тепер КДБ та ГРУ чекатимуть, коли український дрон залетить у їхні офіси, - Кубілюс
Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс відреагував на удар Росії по будівлі СБУ у Києві, наголосивши, що російський диктатор Володимир Путін сам повернув війну на територію РФ.
Про це він написав у соцмережі X, розмістивши фото атакованої росіянами будівлі, передає Цензор.НЕТ.
Путін повернув війну в РФ
"Путін повернув війну до Росії: він ескалує, а потім українці відповідають дзеркальними заходами", - зазначив Кубілюс.
Він додав, що Путін уже втратив більшість нафтопереробних заводів у Росії та міжнародні авіарейси.
"Тепер КДБ та ГРУ чекатимуть, коли український дрон залетить у їхні офіси", - наголосив Кубілюс.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що під час атаки реактивними шахедами російські окупанти вдарили по будівлі СБУ в центрі Києва.
- Президент Володимир Зеленський прокоментував удар російських окупантів. За його словами, дрон був направлений прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі — Олександра Поклада.
-
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що удар РФ по будівлі СБУ - це серйозна ескалація, яка вимагає рішучих відповідей.
-
Президент Зеленський після удару по СБУ зустрівся із тимчасовим виконувачем обов'язків голови СБУ Олександром Покладом і заявив, що "про підготовку наших активних дій у відповідь на російські удари".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль