Путін повернув війну в РФ: Тепер КДБ та ГРУ чекатимуть, коли український дрон залетить у їхні офіси, - Кубілюс

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс відреагував на удар Росії по будівлі СБУ у Києві, наголосивши, що російський диктатор Володимир Путін сам повернув війну на територію РФ.

Про це він написав у соцмережі X, розмістивши фото атакованої росіянами будівлі, передає Цензор.НЕТ.

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Путін повернув війну в РФ

"Путін повернув війну до Росії: він ескалує, а потім українці відповідають дзеркальними заходами", - зазначив Кубілюс.

Він додав, що Путін уже втратив більшість нафтопереробних заводів у Росії та міжнародні авіарейси.

"Тепер КДБ та ГРУ чекатимуть, коли український дрон залетить у їхні офіси", - наголосив Кубілюс.

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