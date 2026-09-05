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Новини Удар по будівлі СБУ в Києві
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Путін повернув війну в РФ: Тепер КДБ та ГРУ чекатимуть, коли український дрон залетить у їхні офіси, - Кубілюс

Кубілюс про удар по будівлі СБУ

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс відреагував на удар Росії по будівлі СБУ у Києві, наголосивши, що російський диктатор Володимир Путін сам повернув війну на територію РФ.

Про це він написав у соцмережі X, розмістивши фото атакованої росіянами будівлі, передає Цензор.НЕТ.

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Путін повернув війну в РФ

"Путін повернув війну до Росії: він ескалує, а потім українці відповідають дзеркальними заходами", - зазначив Кубілюс.

Він додав, що Путін уже втратив більшість нафтопереробних заводів у Росії та міжнародні авіарейси.

"Тепер КДБ та ГРУ чекатимуть, коли український дрон залетить у їхні офіси", - наголосив Кубілюс.

Також читайте: СБУ пообіцяла "болючу відповідь" Росії після удару по кабінету очільника Служби Поклада

Кубілюс про удар по будівлі СБУ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Естонії Цахкна засудив удар Росії по будівлі СБУ та закликав посилити тиск на Кремль

Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що під час атаки реактивними шахедами російські окупанти вдарили по будівлі СБУ в центрі Києва.
  • Президент Володимир Зеленський прокоментував удар російських окупантів. За його словами, дрон був направлений прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі — Олександра Поклада.

  • Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що удар РФ по будівлі СБУ - це серйозна ескалація, яка вимагає рішучих відповідей.

  • Президент Зеленський після удару по СБУ зустрівся із тимчасовим виконувачем обов'язків голови СБУ Олександром Покладом і заявив, що "про підготовку наших активних дій у відповідь на російські удари".

Автор: 

путін володимир (13593) СБУ (12905) Кубілюс Андрюс (121)
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Топ коментарі
+4
От який грізний за спинами українців! До гру чи фсб може залетіти хіба що двушка
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05.09.2026 20:51 Відповісти
+3
Пока туда залетает лишь пустой зебильный киздёж.
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05.09.2026 20:49 Відповісти
+1
Долго им ждать придётся. Тут в маскву раз в год хоть что-то залетает.
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05.09.2026 21:01 Відповісти

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