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Новости Операция СБУ Павутина
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Московский суд освободил четырех водителей, фигурантов дела о "Паутине", из-за недостаточности доказательств

Последствия операции СБУ "Паутина": РФ до сих пор не может восстановить потенциал

16 сентября Московский городской суд освободил из-под стражи четырех водителей, которых российское следствие обвиняло в причастности к операции СБУ "Паутина". Суд отказался продлевать им арест, а Генпрокуратура РФ ранее вернула дело на дополнительное расследование из-за недостаточности доказательств.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

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Водителей обвиняли в том, что они вступили в сговор с СБУ и провезли в своих автомобилях вглубь России украинские беспилотники, которые позже атаковали военные аэродромы. Суд счел доказательства их причастности недостаточными.

Водители заявляли, что не знали о спрятанных в грузах дронах

Водители не признали вину. Они утверждают, что выехали в обычный рейс и ничего не знали о дронах, спрятанных в грузах. После того как БПЛА начали вылетать из кузовов, они сами вызвали полицию и пытались сбивать беспилотники.

Смотрите также: Годовщина спецоперации "Паутина": как СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации РФ. ВИДЕО

Генпрокуратура РФ не нашла прямых доказательств вины водителей

Следственный комитет России завершил расследование дела об операции "Паутина" и передал материалы в Генеральную прокуратуру.

Одновременно в суд было направлено ходатайство о продлении сроков ареста для дальнобойщиков.

Однако первый заместитель генпрокурора Антон Разинкин не утвердил обвинение, заявив, что прямых доказательств вины водителей нет, а косвенных недостаточно, и вернул дело на доследствие.

Суд, отклонив ходатайство следствия, постановил освободить водителей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операция "Паутина" откладывалась из-за пьянства россиян: "Водители грузовиков на Пасху ушли в запой, 1 мая - они неделю лежат. Потом 9 мая. Мы из-за этого месяц потеряли". ВИДЕО

Спецоперация СБУ "Паутина"

  • 1 июня 2025 года Служба безопасности Украины провела спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
  • Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации противника, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Паутина", составляет 7 миллиардов долларов США.
  • 3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 1 июня 2025 года, было поражено 41 российский военный самолет.
  • Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Паутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.
  • По данным Telegram-канала Shot, после атаки СБУ на российские аэродромы были задержаны четыре водителя грузовиков. В Рязанской области за рулем фуры находился 47-летний Сергей Канурин, в Мурманской области - 56-летний Александр Зайцев, в Иркутской области — 62-летний Андрей Меркурьев. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российские водители грузовиков не знали об операции "Паутина".

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