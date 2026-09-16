Московский суд освободил четырех водителей, фигурантов дела о "Паутине", из-за недостаточности доказательств
16 сентября Московский городской суд освободил из-под стражи четырех водителей, которых российское следствие обвиняло в причастности к операции СБУ "Паутина". Суд отказался продлевать им арест, а Генпрокуратура РФ ранее вернула дело на дополнительное расследование из-за недостаточности доказательств.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
Водителей обвиняли в том, что они вступили в сговор с СБУ и провезли в своих автомобилях вглубь России украинские беспилотники, которые позже атаковали военные аэродромы. Суд счел доказательства их причастности недостаточными.
Водители заявляли, что не знали о спрятанных в грузах дронах
Водители не признали вину. Они утверждают, что выехали в обычный рейс и ничего не знали о дронах, спрятанных в грузах. После того как БПЛА начали вылетать из кузовов, они сами вызвали полицию и пытались сбивать беспилотники.
Генпрокуратура РФ не нашла прямых доказательств вины водителей
Следственный комитет России завершил расследование дела об операции "Паутина" и передал материалы в Генеральную прокуратуру.
Одновременно в суд было направлено ходатайство о продлении сроков ареста для дальнобойщиков.
Однако первый заместитель генпрокурора Антон Разинкин не утвердил обвинение, заявив, что прямых доказательств вины водителей нет, а косвенных недостаточно, и вернул дело на доследствие.
Суд, отклонив ходатайство следствия, постановил освободить водителей.
Спецоперация СБУ "Паутина"
- 1 июня 2025 года Служба безопасности Украины провела спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
- Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации противника, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Паутина", составляет 7 миллиардов долларов США.
- 3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 1 июня 2025 года, было поражено 41 российский военный самолет.
- Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Паутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.
- По данным Telegram-канала Shot, после атаки СБУ на российские аэродромы были задержаны четыре водителя грузовиков. В Рязанской области за рулем фуры находился 47-летний Сергей Канурин, в Мурманской области - 56-летний Александр Зайцев, в Иркутской области — 62-летний Андрей Меркурьев. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российские водители грузовиков не знали об операции "Паутина".
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