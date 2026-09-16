Московский суд освободил четырех водителей, фигурантов дела о "Паутине", из-за недостаточности доказательств

16 сентября Московский городской суд освободил из-под стражи четырех водителей, которых российское следствие обвиняло в причастности к операции СБУ "Паутина". Суд отказался продлевать им арест, а Генпрокуратура РФ ранее вернула дело на дополнительное расследование из-за недостаточности доказательств.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

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Водителей обвиняли в том, что они вступили в сговор с СБУ и провезли в своих автомобилях вглубь России украинские беспилотники, которые позже атаковали военные аэродромы. Суд счел доказательства их причастности недостаточными.

Водители заявляли, что не знали о спрятанных в грузах дронах

Водители не признали вину. Они утверждают, что выехали в обычный рейс и ничего не знали о дронах, спрятанных в грузах. После того как БПЛА начали вылетать из кузовов, они сами вызвали полицию и пытались сбивать беспилотники.

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Генпрокуратура РФ не нашла прямых доказательств вины водителей

Следственный комитет России завершил расследование дела об операции "Паутина" и передал материалы в Генеральную прокуратуру.

Одновременно в суд было направлено ходатайство о продлении сроков ареста для дальнобойщиков.

Однако первый заместитель генпрокурора Антон Разинкин не утвердил обвинение, заявив, что прямых доказательств вины водителей нет, а косвенных недостаточно, и вернул дело на доследствие.

Суд, отклонив ходатайство следствия, постановил освободить водителей.

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Спецоперация СБУ "Паутина"