Московський суд звільнив чотирьох водіїв-фігурантів справи щодо "Павутини" через недостатність доказів

Московський міський суд 16 вересня звільнив з-під варти чотирьох водіїв, яких російське слідство звинувачувало у причетності до операції СБУ "Павутина". Суд відмовився продовжувати їм арешт, а Генпрокуратура РФ раніше повернула справу на додаткове дослідження через недостатність доказів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

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Водіїв звинувачували в тому, що вони вступили в змову із СБУ та провезли у своїх автомобілях углиб Росії українські безпілотники, які пізніше атакували військові аеродроми. Суд вважав докази їхньої причетності недостатніми.

Водії заявляли, що не знали про заховані у вантажах дрони

Водії не визнали вини. Вони стверджують, що виїхали у звичайний рейс і нічого не знали про дрони, заховані у вантажах. Після того, як БПЛА почали вилітати з кузовів, вони самі викликали поліцію та намагалися збивати безпілотники.

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Генпрокуратура РФ не знайшла прямих доказів вини водіїв

Слідчий комітет Росії завершив розслідування справи про операцію "Павутина" та передав справи до Генеральної прокуратури.

Одночасно до суду було направлено клопотання про продовження термінів арешту для далекобійників.

Однак перший заступник генпрокурора Антон Разінкін не затвердив звинувачення, заявивши, що прямих доказів провини водіїв немає, а непрямих недостатньо і повернув справу на дослідження.

Суд, відхиливши клопотання слідства, ухвалив звільнити водіїв.

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Спецоперація СБУ "Павутина"