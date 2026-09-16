Московський суд звільнив чотирьох водіїв-фігурантів справи щодо "Павутини" через недостатність доказів
Московський міський суд 16 вересня звільнив з-під варти чотирьох водіїв, яких російське слідство звинувачувало у причетності до операції СБУ "Павутина". Суд відмовився продовжувати їм арешт, а Генпрокуратура РФ раніше повернула справу на додаткове дослідження через недостатність доказів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.
Водіїв звинувачували в тому, що вони вступили в змову із СБУ та провезли у своїх автомобілях углиб Росії українські безпілотники, які пізніше атакували військові аеродроми. Суд вважав докази їхньої причетності недостатніми.
Водії заявляли, що не знали про заховані у вантажах дрони
Водії не визнали вини. Вони стверджують, що виїхали у звичайний рейс і нічого не знали про дрони, заховані у вантажах. Після того, як БПЛА почали вилітати з кузовів, вони самі викликали поліцію та намагалися збивати безпілотники.
Генпрокуратура РФ не знайшла прямих доказів вини водіїв
Слідчий комітет Росії завершив розслідування справи про операцію "Павутина" та передав справи до Генеральної прокуратури.
Одночасно до суду було направлено клопотання про продовження термінів арешту для далекобійників.
Однак перший заступник генпрокурора Антон Разінкін не затвердив звинувачення, заявивши, що прямих доказів провини водіїв немає, а непрямих недостатньо і повернув справу на дослідження.
Суд, відхиливши клопотання слідства, ухвалив звільнити водіїв.
Спецоперація СБУ "Павутина"
- 1 червня 2025 року Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.
- Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.
- 3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.
- Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.
- За даними телеграм-каналу Shot, після атаки СБУ на російські аеродроми було затримано чотирьох водіїв вантажівок. ЗУ Рязанській області за кермом фури перебував 47-річний Сергій Канурін, у Мурманській області – 56-річний Олександр Зайцев, в Іркутській області – 62-річний Андрій Меркур’єв. Президент України Володимир Зеленський говорив, що російські водії вантажівок не знали про операцію "Павутина".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль