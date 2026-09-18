Австрия готова принять Конференцию по восстановлению Украины в 2028 году, - председатель Федерального совета Австрии Шварц-Фукс

Австрия готова принять Международную конференцию по вопросам восстановления Украины (Ukraine Recovery Conference) в 2028 году. Вена рассчитывает использовать это мероприятие для налаживания сотрудничества между украинским бизнесом и компаниями, которые могут принять участие в послевоенном восстановлении.

Об этом заявила председатель Федерального совета Австрии Кристина Шварц-Фукс в комментарии журналистам во время Carpathian 8 Summit, передает Цензор.НЕТ.

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Как отметила Шварц-Фукс, Австрия была бы рада организовать конференцию и собрать компании, способные принять участие в восстановлении Украины.

"Есть много австрийских компаний с большим опытом, экспертизой, ноу-хау, и мы хотим собрать австрийские и другие компании вместе с украинскими, чтобы они могли обменяться контактами, наладить связи сейчас и для будущего восстановления", — сказала она.

По словам Шварц-Фукс, Австрия вместе с международными партнерами стремится помогать Украине в восстановлении, в частности из-за значительных разрушений инфраструктуры и объектов критической инфраструктуры в результате войны.

Во время выступления на учредительном саммите "Карпатской восьмерки" она также заверила, что Австрия продолжит отстаивать международное право и интересы Украины, в частности в ходе работы в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2027-2028 годах.

В 2026 году Международная конференция по восстановлению Украины состоялась в польском Гданьске. Ранее ее принимали Лугано, Лондон, Берлин и Рим. В 2027 году конференцию планируют провести в Таллинне.

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