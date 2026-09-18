Австрия готова принять Конференцию по восстановлению Украины в 2028 году, - председатель Федерального совета Австрии Шварц-Фукс
Австрия готова принять Международную конференцию по вопросам восстановления Украины (Ukraine Recovery Conference) в 2028 году. Вена рассчитывает использовать это мероприятие для налаживания сотрудничества между украинским бизнесом и компаниями, которые могут принять участие в послевоенном восстановлении.
Об этом заявила председатель Федерального совета Австрии Кристина Шварц-Фукс в комментарии журналистам во время Carpathian 8 Summit, передает Цензор.НЕТ.
Как отметила Шварц-Фукс, Австрия была бы рада организовать конференцию и собрать компании, способные принять участие в восстановлении Украины.
"Есть много австрийских компаний с большим опытом, экспертизой, ноу-хау, и мы хотим собрать австрийские и другие компании вместе с украинскими, чтобы они могли обменяться контактами, наладить связи сейчас и для будущего восстановления", — сказала она.
По словам Шварц-Фукс, Австрия вместе с международными партнерами стремится помогать Украине в восстановлении, в частности из-за значительных разрушений инфраструктуры и объектов критической инфраструктуры в результате войны.
Во время выступления на учредительном саммите "Карпатской восьмерки" она также заверила, что Австрия продолжит отстаивать международное право и интересы Украины, в частности в ходе работы в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2027-2028 годах.
В 2026 году Международная конференция по восстановлению Украины состоялась в польском Гданьске. Ранее ее принимали Лугано, Лондон, Берлин и Рим. В 2027 году конференцию планируют провести в Таллинне.
- Напомним, саммит "Карпатской восьмерки" впервые проходит в Ивано-Франковской области. Инициированный Зеленским формат призван объединить государства, регионы и общины Карпатского региона
- Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что во время визита в Украину обсудит с президентом Владимиром Зеленским участие Польши в антибаллистической коалиции.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе экономической части саммита "Карпатской восьмерки" Украина и партнеры планируют подписать инвестиционные и торговые соглашения на сумму около 1 млрд евро.
- Президент Румынии Никушор Дан заявил, что Румыния готова поделиться с Украиной опытом реформ на пути в ЕС и изменений после вступления в Евросоюз.
- Новый формат сотрудничества стран Карпатского региона может помочь Украине на пути к членству в Европейском Союзе. Польша поддерживает дальнейшее расширение ЕС, считает премьер-министр Польши Дональд Туск.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль