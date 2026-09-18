Австрія готова прийняти Конференцію з відновлення України у 2028 році, - голова Федеральної ради Австрії Шварц-Фукс

Австрія готова прийняти Міжнародну конференцію з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference) у 2028 році. Відень розраховує використати захід для налагодження співпраці між українським бізнесом та компаніями, які можуть долучитися до повоєнної відбудови.

Про це заявила голова Федеральної ради Австрії Крістіна Шварц-Фукс у коментарі журналістам під час Carpathian 8 Summit, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначила Шварц-Фукс, Австрія була б рада організувати конференцію та зібрати компанії, здатні долучитися до відновлення України.

"Є багато австрійських компаній з великим досвідом, експертизою, ноу-хау, і ми хочемо зібрати австрійські та інші компанії разом з українськими, щоби вони могли обмінятися контактами, налагодити зв’язки зараз і для майбутнього відновлення", – сказала вона.

За словами Шварц-Фукс, Австрія разом із міжнародними партнерами прагне допомагати Україні у відбудові, зокрема через значні руйнування інфраструктури та об’єктів критичної інфраструктури внаслідок війни.

Під час виступу на установчому саміті "Карпатської вісімки" вона також запевнила, що Австрія продовжить відстоювати міжнародне право та інтереси України, зокрема під час роботи як непостійного члена Ради Безпеки ООН у 2027–2028 роках.

У 2026 році Міжнародна конференція з відновлення України відбулася у польському Гданську. Раніше її приймали Лугано, Лондон, Берлін та Рим. У 2027 році конференцію планують провести у Таллінні.

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