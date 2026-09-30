Новая атака РФ на Киевщину: в Броварах трое раненых
Утром 30 сентября 2026 года враг продолжает наносить удары по Киевской области с помощью ударных беспилотников. Есть пострадавшие.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, сообщает Цензор.НЕТ.
Люди получили ранения
По данным ОВА, в Броварах в результате вражеской атаки пострадали трое жителей города.
"Двое мужчин получили осколочные ранения, у еще одного пострадавшего диагноз устанавливают. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, враг нанес баллистический удар по Киеву: погибли 2 человека, есть пострадавшие и последствия в трех районах.
- В результате ракетно-дронового удара РФ по Киевской области разрушен дом в Вышгороде, погиб ребенок, есть раненые.
- В ДТЭК отметили, что враг повредил энергетическую инфраструктуру: в Киеве произошли отключения электроэнергии из-за обстрела.
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