Новая атака РФ на Киевщину: в Броварах трое раненых

Утром 30 сентября 2026 года враг продолжает наносить удары по Киевской области с помощью ударных беспилотников. Есть пострадавшие.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Люди получили ранения

По данным ОВА, в Броварах в результате вражеской атаки пострадали трое жителей города.

"Двое мужчин получили осколочные ранения, у еще одного пострадавшего диагноз устанавливают. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Читайте также: Супермаркет поврежден в Киевской области в результате удара РФ, возник пожар

Что предшествовало?

Как сообщалось, враг нанес баллистический удар по Киеву: погибли 2 человека, есть пострадавшие и последствия в трех районах.

В результате ракетно-дронового удара РФ по Киевской области разрушен дом в Вышгороде, погиб ребенок, есть раненые.

В ДТЭК отметили, что враг повредил энергетическую инфраструктуру: в Киеве произошли отключения электроэнергии из-за обстрела.

Читайте также: Из-за обстрелов и ситуации с безопасностью задерживаются десятки пригородных поездов, некоторые - более чем на 5 часов, - "Укрзалізниця"