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Новини Атака безпілотників на Київщину
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Нова атака РФ на Київщину: у Броварах троє поранених

шахед атакує Київщину

Зранку 30 вересня 2026 року ворог продовжує атакувати Київщину ударними безпілотниками. Є постраждалі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Поранено людей

За даними ОВА, у Броварах внаслідок ворожої атаки травмовано трьох жителів міста.

"Двоє чоловіків отримали осколкові поранення, ще в одного постраждалого діагноз встановлюють. Вся необхідна медична допомога надається", - йдеться у повідомленні.

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Що передувало?

  • Як повідомлялося, ворог ударив балістикою по Києву: загинули 2 людини, є постраждалі та наслідки у трьох районах.
  • Через ракетно-дроновий удар РФ по Київщині зруйновано будинок у Вишгороді, загинула дитина, є поранені.
  • У ДТЕК зазначили, що ворог пошкодив енергетичну інфраструктуру: у Києві були знеструмлення через обстріл.

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Автор: 

Бровари (300) Київська область (4836) обстріл (37055) Броварський район (129)
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