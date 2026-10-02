Трамп спросил у чат-бота с ИИ Grok, как отреагируют в Венесуэле на похищение Мадуро, — Time
Президент США Дональд Трамп спросил у чат-бота Grok, основанного на искусственном интеллекте, как в Венесуэле отреагируют на удары по судам, которые, по его словам, занимались контрабандой наркотиков, а также на возможное свержение тогдашнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Об этом пишет Time со ссылкой на чиновника, присутствовавшего на встрече, где Трамп общался с Grok, передает Цензор.НЕТ.
Детали
По данным СМИ, в декабре 2025 года американский бизнесмен Илон Маск тайно прибыл в Овальный кабинет на встречу с Трампом. В ходе встречи американский президент в течение нескольких часов задавал вопросы Grok — чат-боту компании xAI, основанной Маском.
Также Трамп расспрашивал искусственный интеллект о своем президентстве и собственном наследии. На вопрос о Мадуро Grok ответил, что Мадуро — репрессивный и непопулярный диктатор, а потому многие венесуэльцы, вероятно, праздновали бы его свержение.
После того как президент США отдал приказ о проведении операции по захвату Мадуро, в следующем месяце местные жители на улицах действительно начали праздновать. По словам чиновников, после этого Трамп пришел к выводу, что Grok — "гениальная разработка".
Операция США в Венесуэле
- Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе раздались мощные взрывы.
- Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам на территории Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано утром в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
- Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, в настоящее время он находится под контролем американских властей.
- Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес будет выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом в Нью-Йорке.
- Венесуэла направила запрос в секретариат Совета Безопасности ООН о созыве экстренного заседания СБ в связи с нападениями Соединённых Штатов на страну.
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