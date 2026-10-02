Президент США Дональд Трамп спросил у чат-бота Grok, основанного на искусственном интеллекте, как в Венесуэле отреагируют на удары по судам, которые, по его словам, занимались контрабандой наркотиков, а также на возможное свержение тогдашнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Об этом пишет Time со ссылкой на чиновника, присутствовавшего на встрече, где Трамп общался с Grok, передает Цензор.НЕТ.

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Детали

По данным СМИ, в декабре 2025 года американский бизнесмен Илон Маск тайно прибыл в Овальный кабинет на встречу с Трампом. В ходе встречи американский президент в течение нескольких часов задавал вопросы Grok — чат-боту компании xAI, основанной Маском.

Также Трамп расспрашивал искусственный интеллект о своем президентстве и собственном наследии. На вопрос о Мадуро Grok ответил, что Мадуро — репрессивный и непопулярный диктатор, а потому многие венесуэльцы, вероятно, праздновали бы его свержение.

После того как президент США отдал приказ о проведении операции по захвату Мадуро, в следующем месяце местные жители на улицах действительно начали праздновать. По словам чиновников, после этого Трамп пришел к выводу, что Grok — "гениальная разработка".

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