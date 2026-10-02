Трамп запитував у чат-бота зі ШІ Grok, як відреагують у Венесуелі на викрадення Мадуро, - Time

Президент США Дональд Трамп запитував чат-бот на основі штучного інтелекту Grok, як у Венесуелі відреагують на удари по суднах, які, за його словами, займалися контрабандою наркотиків, а також на можливе повалення тодішнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Про це пише Time із посиланням на посадовця, який був присутній на зустрічі, де Трамп спілкувався з Grok, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі

За даними медіа, у грудні 2025 року американський бізнесмен Ілон Маск таємно приїхав до Овального кабінету на зустріч із Трампом. Під час неї американський президент протягом кількох годин ставив запитання Grok — чат-боту компанії xAI, яку заснував Маск.

Також Трамп питав у штучного інтелекту про своє президентство і власну спадщину. На запитання про Мадуро Grok відповів, що Мадуро є репресивним і непопулярним диктатором, а тому багато венесуельців, імовірно, святкували б його повалення.

Після того як президент США віддав наказ про операцію із захоплення Мадуро, наступного місяця місцеві на вулицях справді почали святкувати. За словами посадовців, після цього Трамп дійшов висновку, що Grok — "геніальна розробка".

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Операція США у Венесуелі

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