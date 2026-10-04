Возобновлено движение поездов по "зеленой" линии метро во время "жёлтого" уровня угрозы, — КГГА

Движение поездов на наземном участке "зеленой" линии киевского метро во время "желтого" уровня угрозы возобновлено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.

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Возобновление движения между берегами Днепра

Как отмечается, перед началом пассажирских перевозок пробные поезда совершили проезд в обоих направлениях.

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Как будет курсировать метро во время тревоги?

С сегодняшнего дня поезда "зеленой" линии во время тревоги курсируют:

🟡во время желтого уровня угрозы перевозят пассажиров между правым и левым берегами Днепра;

🔴в случае объявления красного уровня угрозы движение по наземному участку прекращается.

Во время красного уровня поезда будут курсировать на участках:

"Сырец" — "Выдубичи";

"Осокорки" — "Червоный Хутор".

"Призываем пассажиров внимательно следить за объявлениями в вагонах и на станциях и соблюдать указания сотрудников метро", — отмечают в КГГА.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Южный мост в Киеве полностью закрыт для движения, на трех других введены ограничения во время тревог.

Напомним, что вечером 2 октября российская армия уже в четвертый раз поразила Южный мост в Киеве во время атаки беспилотниками.

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