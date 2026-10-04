Возобновлено движение поездов по "зеленой" линии метро во время "жёлтого" уровня угрозы, — КГГА
Движение поездов на наземном участке "зеленой" линии киевского метро во время "желтого" уровня угрозы возобновлено.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.
Возобновление движения между берегами Днепра
Как отмечается, перед началом пассажирских перевозок пробные поезда совершили проезд в обоих направлениях.
Как будет курсировать метро во время тревоги?
С сегодняшнего дня поезда "зеленой" линии во время тревоги курсируют:
🟡во время желтого уровня угрозы перевозят пассажиров между правым и левым берегами Днепра;
🔴в случае объявления красного уровня угрозы движение по наземному участку прекращается.
Во время красного уровня поезда будут курсировать на участках:
- "Сырец" — "Выдубичи";
- "Осокорки" — "Червоный Хутор".
"Призываем пассажиров внимательно следить за объявлениями в вагонах и на станциях и соблюдать указания сотрудников метро", — отмечают в КГГА.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Южный мост в Киеве полностью закрыт для движения, на трех других введены ограничения во время тревог.
- Напомним, что вечером 2 октября российская армия уже в четвертый раз поразила Южный мост в Киеве во время атаки беспилотниками.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль