Відновлено рух поїздів "зеленою" лінією метро під час жовтого рівня загрози, - КМДА
Рух поїздів на наземній ділянці "зеленої" лінії метро Києва під час жовтого рівня загрози відновлений.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.
Відновлення руху між берегами Дніпра
Як зазначається, перед початком пасажирських перевезень пробні поїзди здійснили проїзд в обох напрямках.
Як курсуватиме метро у тривогу?
Відсьогодні поїзди "зеленої" лінії під час тривоги курсують:
🟡під час жовтого рівня загрози перевозять пасажирів між правим і лівим берегами Дніпра;
🔴у разі оголошення червоного рівня загрози рух наземною ділянкою припиняється.
Під час червоного рівня поїзди курсуватимуть на ділянках:
- "Сирець" - "Видубичі";
- "Осокорки" - "Червоний Хутір".
"Закликаємо пасажирів уважно стежити за оголошеннями у вагонах і на станціях та дотримуватися вказівок працівників метро", - наголошують у КМДА.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Південний міст у Києві повністю закритий для руху, на трьох інших запроваджено обмеження під час тривог.
- Нагадаємо, що ввечері 2 жовтня російська армія вже вчетверте влучила у Південний міст у Києві під час атаки безпілотниками.
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