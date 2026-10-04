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Відновлено рух поїздів "зеленою" лінією метро під час жовтого рівня загрози, - КМДА

Південний міст

Рух поїздів на наземній ділянці "зеленої" лінії метро Києва під час жовтого рівня загрози відновлений.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

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Відновлення руху між берегами Дніпра

Як зазначається, перед початком пасажирських перевезень пробні поїзди здійснили проїзд в обох напрямках.

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Як курсуватиме метро у тривогу?

Відсьогодні поїзди "зеленої" лінії під час тривоги курсують:

🟡під час жовтого рівня загрози перевозять пасажирів між правим і лівим берегами Дніпра;

🔴у разі оголошення червоного рівня загрози рух наземною ділянкою припиняється.

Під час червоного рівня поїзди курсуватимуть на ділянках:

  • "Сирець" - "Видубичі";
  • "Осокорки" - "Червоний Хутір".

"Закликаємо пасажирів уважно стежити за оголошеннями у вагонах і на станціях та дотримуватися вказівок працівників метро", - наголошують у КМДА.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що Південний міст у Києві повністю закритий для руху, на трьох інших запроваджено обмеження під час тривог.
  • Нагадаємо, що ввечері 2 жовтня російська армія вже вчетверте влучила у Південний міст у Києві під час атаки безпілотниками.

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