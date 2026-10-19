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Новости Поддержка Украине
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В Нью-Йорке перед оперой "Макбет" неожиданно прозвучал гимн Украины: зрители Метрополитен-оперы слушали его стоя. ВИДЕО

В Нью-Йорке перед началом спектакля "Макбет" Джузеппе Верди во всемирно известном театре "Метрополитен-опера" прозвучал Государственный гимн Украины. Его исполнение стало неожиданностью для зрителей, которые поднялись со своих мест и слушали гимн стоя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись исполнения украинского гимна распространилась в социальных сетях.

По информации авторов публикации, инициатором выступил генеральный директор Метрополитен-оперы Питер Гелб, который лично распорядился включить гимн Украины в программу вечера.

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Украинский гимн исполнил оркестр театра под руководством всемирно известного канадского дирижера Янника Незе-Сегена.

Отмечается, что исполнение не было анонсировано заранее, поэтому стало полной неожиданностью для присутствующих в зале.

"Исполнение, конечно, не было запланированным или объявленным. Для зала гимн стал абсолютной неожиданностью", - отметил автор сообщения.

Таким образом, по сообщениям очевидцев, один из самых известных оперных театров мира выразил солидарность с Украиной на фоне российской агрессии.

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Топ комментарии
+43
До сліз... Слава Україні!
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19.10.2026 09:33 Ответить
+37
Молодець! Слава Україні!!
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19.10.2026 09:30 Ответить
+33
Мурахи по шкірі!Слава Україні!!
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19.10.2026 09:40 Ответить

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