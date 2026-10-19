У Нью-Йорку перед оперою "Макбет" несподівано пролунав Гімн України: глядачі Метрополітен-опера слухали його стоячи. ВIДЕО

У Нью-Йорку перед початком вистави "Макбет" Джузеппе Верді у всесвітньо відомому театрі Метрополітен-опера пролунав Державний Гімн України. Його виконання стало несподіванкою для глядачів, які підвелися зі своїх місць і слухали гімн стоячи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис виконання українського гімну поширили у соціальних мережах.

За інформацією авторів публікації, ініціатором виступив генеральний директор Метрополітен-опера Пітер Гелб, який особисто розпорядився включити Гімн України до програми вечора.

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Український гімн виконав оркестр театру під керівництвом всесвітньо відомого канадського диригента Янніка Незе-Сегена.

Зазначається, що виконання не було анонсоване заздалегідь, тому стало цілковитою несподіванкою для присутніх у залі.

"Виконання, звісно, не було запланованим чи оголошеним. Для залу гімн став абсолютною несподіванкою", — зазначив автор повідомлення.

Таким чином, за повідомленням очевидців, один із найвідоміших оперних театрів світу висловив солідарність з Україною на тлі російської агресії.

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