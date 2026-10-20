РФ нанесла удар по Бучанскому району Киевщины: есть пострадавшие, возник пожар

Российские оккупанты нанесли очередной удар по Киевской области.

Об этом сообщил глава ОВА Тимур Ткаченко, сообщает Цензор.НЕТ.

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"В Бучанском районе в результате удара вражеского БПЛА ранены два человека.



Пострадавшие получили ожоги тела. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Также возник пожар грузового автомобиля и поддонов на территории логистического комплекса. Пожар локализован.

Последствия атаки продолжают ликвидировать.

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И. о. главы Борщаговского сельского совета, секретарь Борщаговского сельского совета Александр Медведь заявил, что в Софиевской Борщаговке зафиксировано попадание на территории между складскими помещениями.

"По предварительной информации, поврежден грузовой автомобиль. Известно о трех пострадавших. Информация о последствиях атаки уточняется", - добавил он.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Киев подвергается атаке реактивных "шахедов". Последствия фиксируются в двух районах столицы.

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