РФ вдарила по Бучанському району Київщини: є постраждалі, виникла пожежа

Російські окупанти завдали чергового удару по Київській області.

Про це повідомив глава ОВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"У Бучанському районі внаслідок удару ворожого БпЛА поранено двох людей.



Постраждалі отримали опіки тіла. Їм надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Також виникла пожежа вантажного автомобіля та піддонів на території логістичного комплексу. Пожежу локалізовано.

Наслідки атаки продовжують ліквідовувати.

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В. о. Борщагівського сільського голови, секретар Борщагівської сільської ради Олександр Медвідь заявив, що у Софіївській Борщагівці зафіксовано влучання на території між складськими приміщеннями.

"За попередньою інформацією, пошкоджено вантажний автомобіль. Відомо про трьох постраждалих. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється", - додав він.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Київ перебуває під атакою реактивних "шахедів". Наслідки фіксують у двох районах столиці.

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