РФ вдарила по Бучанському району Київщини: є постраждалі, виникла пожежа
Російські окупанти завдали чергового удару по Київській області.
Про це повідомив глава ОВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"У Бучанському районі внаслідок удару ворожого БпЛА поранено двох людей.
Постраждалі отримали опіки тіла. Їм надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.
Також виникла пожежа вантажного автомобіля та піддонів на території логістичного комплексу. Пожежу локалізовано.
Наслідки атаки продовжують ліквідовувати.
В. о. Борщагівського сільського голови, секретар Борщагівської сільської ради Олександр Медвідь заявив, що у Софіївській Борщагівці зафіксовано влучання на території між складськими приміщеннями.
"За попередньою інформацією, пошкоджено вантажний автомобіль. Відомо про трьох постраждалих. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється", - додав він.
Що передувало?
Раніше повідомлялось, що Київ перебуває під атакою реактивних "шахедів". Наслідки фіксують у двох районах столиці.
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