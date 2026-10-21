Starshield по-прежнему ограничен. Рубио сказал, что будет работать над этим вопросом, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что США возобновили обмен разведывательной информацией с Украиной для предупреждения о баллистических атаках со стороны РФ. При этом ограничения Starshield по-прежнему действуют.

Об этом глава государства заявил в эфире Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

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Он напомнил, что вчера провел беседу с госсекретарем США Марко Рубио.

"Сейчас разведка работает, большое спасибо. Это было решающим фактором для нас, было очень опасно для нас не получать информацию о раннем предупреждении после баллистических атак со стороны России. Сейчас это работает, и это хорошо", — сказал Зеленский.

"Что касается Starlink, Starshield... доступ к ним по-прежнему ограничен. Но госсекретарь (Рубио) сказал мне, что будет работать со своей командой над этим, чтобы разблокировать этот вопрос. Дай Бог, чтобы это было сделано", — добавил глава государства.

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Ограничения в работе Starlink в Украине

14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.

Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.

Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.

Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.

В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.

По данным Reuters,приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.

16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.

19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.

Гегсет заявил, что Пентагон не отдавал никаких распоряжений об ограничении Starshield.

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