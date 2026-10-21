Starshield все ще обмежено. Рубіо сказав, що працюватиме над цим питанням, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що США відновили обмін розвідувальною інформацією з Україною для попередження про балістичні атаки РФ. Водночас обмеження Starshield досі діють.

Про це глава держави заявив в ефірі Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він нагадав, що вчора провів розмову і держсекретарем США Марко Рубіо.

"Зараз розвідка працює, щиро дякую. Це було вирішально для нас, було дуже небезпечно для нас не отримувати інформацію про раннє попередження після балістичних атак з російського боку. Зараз це працює, і це добре", - сказав Зеленський.

"Щодо Starlink, Starshield... все ще обмежено. Але секретар (Рубіо) сказав мені, що він працюватиме зі своєю командою над цим, щоб розблокувати це питання. Дай Боже, це буде зроблено", - додав глава держави.

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Обмеження у роботі Starlink в Україні

14 жовтня волонтер та колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що вночі SpaceX обмежив роботу терміналів Starlink для українських військових. Через це, за його словами, було "зірвано низку важливих місій". Обмеження встановлено на передачу даних залежно від швидкості БпЛА, які використовують Starlink.

Згодом цю інформацію підтвердив Сергій Бескрестнов (Флеш). За його словами, обмеження також можуть ускладнити використання дронів-перехоплювачів реактивних шахедів.

Підрозділи 7-го корпусу ДШВ також заявили, що почали фіксувати проблеми зі зв’язком Starlink на Гуляйпільському напрямку сьогодні вночі. Йдеться про пакет Starshield - так званий військовий пакет, який раніше не мав обмежень швидкості передачі даних.

Пізніше ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що роботу мережі відновлюють на швидкості до 160 км/год.

Водночас Ілон Маск заявив, що не він визначає обмеження для Starshield, яким користується Україна. Цю систему контролює уряд США, а не компанія SpaceX.

За даними Reuters, наказ про обмеження Starshield для України дав Білий дім.

16 жовтня президент США Трамп заявив, що Вашингтон не причетний до уповільнення роботи "військового пакету" супутникового зв’язку Starlink (Starshield) для українських військових.

19 жовтня Зеленський повідомив, що на різних ділянках фронту українські військові засоби, обладнані системою Starlink, перестають функціонувати на швидкості 130–161 кілометр на годину.

Гегсет заявив, що Пентагон не віддавав жодних розпоряджень про обмеження Starshield.

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