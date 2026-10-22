Польша последовательно поставляет Украине разнообразную военную помощь, — Минобороны страны

Правительство Польши продолжает последовательно оказывать Украине военную помощь в рамках двусторонних соглашений и многосторонних инициатив.

Об этом польское Минобороны сообщило "Суспільному", передает Цензор.НЕТ.

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Помощь Киеву

В ведомстве подчеркнули, что помощь оказывается как в рамках двусторонних соглашений между Варшавой и Киевом, так и в рамках "многосторонних инициатив". По их словам, участие Польши "охватывает широкий спектр помощи".

"От передачи военной техники до подготовки украинских военнослужащих, логистической поддержки и медицинской помощи. Усилия Польши являются важным элементом повышения боевой эффективности Вооруженных сил Украины в тех сферах, где существует наибольший спрос на соответствующие возможности", — подчеркнули в министерстве.

В то же время Минобороны Польши отметило, что не раскрывает публично подробностей о типах предоставленного Украине военного снаряжения и графике поставок, ссылаясь на "секретность документов и интересы" польской армии.

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Что предшествовало

20 октября на внеочередной сессии Львовского областного совета депутаты поддержали инициативу объявить 2027 год годом главнокомандующего УПА Романа Шухевича и Олега Ольжича. Инициатором выступил депутат Святослав Шеремета.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал это решение неразумным, вредным для Украины и "самоубийственной тактикой". Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что подписал заявление о внесении Шереметы в список нежелательных лиц.

Сам Шеремета сказал, что его удивила реакция Варшавы, ведь Львовский облсовет неоднократно объявлял юбилейные годы годами деятелей, которые боролись за свободу и независимость Украины. По его убеждению, каждое государство, нация и народ имеют право на своих героев.

Министерство иностранных дел Украины также назвало решение облсовета контрпродуктивным.

Ранее о возможной приостановке или разрыве партнерских отношений со Львовом заявляли представители властей польских городов Перемышля и Кракова.

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