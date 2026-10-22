Польща послідовно постачає Україні різноманітну військову допомогу, - Міноборони країни

Уряд Польщі й далі послідовно надає Україні військову допомогу в рамках двосторонніх угод і багатосторонніх ініціатив.

Про це польське Міноборони повідомило Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

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Допомога Києву

У відомстві наголосили, що допомога надається як у межах двосторонніх угод між Варшавою й Києвом, так і в рамках "багатосторонніх ініціатив". За їхніми словами, участь Польщі "охоплює широкий спектр допомоги".

"Від передачі військової техніки до підготовки українських військовослужбовців, логістичної підтримки та медичної допомоги. Зусилля Польщі є важливим елементом підвищення бойової ефективності Збройних сил України в тих сферах, де існує найбільший попит на відповідні можливості", — наголосили в міністерстві.

Водночас Міноборони Польщі зазначило, що не розкриває публічно подробиць про типи наданого Україні військового спорядження та графік поставок, посилаючись на "секретність документів та інтереси" польської армії.

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Що передувало

20 жовтня на позачерговій сесії Львівської обласної ради депутати підтримали ініціативу оголосити 2027 рік роком головнокомандувача УПА Романа Шухевича й Олега Ольжича. Ініціатором був депутат Святослав Шеремета.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав це рішення нерозумним, шкідливим для України та "самогубною тактикою". Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський повідомив, що підписав заяву про внесення Шеремети до переліку небажаних осіб.

Сам Шеремета сказав, що його здивувала реакція Варшави, адже Львівська облрада неодноразово оголошувала ювілейні роки роками постатей, які боролися за волю й незалежність України. На його переконання, кожна держава, нація й народ мають право на власних героїв.

Міністерство закордонних справ України також назвало рішення облради контрпродуктивним.

Раніше про можливе призупинення або розірвання партнерських відносин зі Львовом заявляли представники влади польських Перемишля та Кракова.

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