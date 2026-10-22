УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12075 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні від Польщі Відносини України та Польщі
228 2

Польща послідовно постачає Україні різноманітну військову допомогу, - Міноборони країни

Україна, Польща

Уряд Польщі й далі послідовно надає Україні військову допомогу в рамках двосторонніх угод і багатосторонніх ініціатив.

Про це польське Міноборони повідомило Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Допомога Києву

У відомстві наголосили, що допомога надається як у межах двосторонніх угод між Варшавою й Києвом, так і в рамках "багатосторонніх ініціатив". За їхніми словами, участь Польщі "охоплює широкий спектр допомоги".

"Від передачі військової техніки до підготовки українських військовослужбовців, логістичної підтримки та медичної допомоги. Зусилля Польщі є важливим елементом підвищення бойової ефективності Збройних сил України в тих сферах, де існує найбільший попит на відповідні можливості", — наголосили в міністерстві.

Водночас Міноборони Польщі зазначило, що не розкриває публічно подробиць про типи наданого Україні військового спорядження та графік поставок, посилаючись на "секретність документів та інтереси" польської армії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща не припиняла військову допомогу Україні через проголошення року УПА, - Міноборони

Що передувало

  • 20 жовтня на позачерговій сесії Львівської обласної ради депутати підтримали ініціативу оголосити 2027 рік роком головнокомандувача УПА Романа Шухевича й Олега Ольжича. Ініціатором був депутат Святослав Шеремета.
  • Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав це рішення нерозумним, шкідливим для України та "самогубною тактикою". Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський повідомив, що підписав заяву про внесення Шеремети до переліку небажаних осіб.
  • Сам Шеремета сказав, що його здивувала реакція Варшави, адже Львівська облрада неодноразово оголошувала ювілейні роки роками постатей, які боролися за волю й незалежність України. На його переконання, кожна держава, нація й народ мають право на власних героїв.
  • Міністерство закордонних справ України також назвало рішення облради контрпродуктивним.
  • Раніше про можливе призупинення або розірвання партнерських відносин зі Львовом заявляли представники влади польських Перемишля та Кракова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща заборонила депутату Львівської облради Шереметі в’їзд у Шенген через ініціативу про "рік УПА"

Автор: 

Польща (7980) допомога (8209)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 