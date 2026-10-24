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Новости Фотошопы политиков
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Мечты старого диктатора, новая пресс-секретарь Белого дома, марш друзей. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Влажные мечты старого диктатора

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Надо уточнять...

фотожаба

Неприятность

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Новая пресс-секретарь Белого дома

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После выборов...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп заговорил о третьем сроке: "Считаю, что имею право баллотироваться снова"

фотожаба

Ситуация в мире

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фотожаба

фотожаба

Трехсторонняя встреча

фотожаба

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фотожаба

Среди своих

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фотожаба

Закон улицы

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фотожаба

Грандиозные планы

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Ужас...

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фотожаба

фотожаба

фотожаба

Конечно!

фотожаба

Марш его друзей

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Автор: 

политика (7972) путин владимир (22060) фотожаба (15636)
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