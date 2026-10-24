Мрії старого диктатора, нова речниця Білого дому, марш друзів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"
Вологі мрії старого диктатора
Треба уточнювати...
Халепа
Нова речниця Білого дому
Після виборів...
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Ситуація в світі
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Тристороння зустріч
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Серед своїх
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Закон вулиці
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Грандіозні плани
Жах...
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Звісно!
Марш його друзів
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