УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14087 відвідувачів онлайн
Новини Фотошопи політиків
2 358 4

Мрії старого диктатора, нова речниця Білого дому, марш друзів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Вологі мрії старого диктатора

фотожаба

Треба уточнювати...

фотожаба

Халепа

фотожаба

Нова речниця Білого дому

фотожаба

Після виборів...

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп заговорив про третій термін: "Вважаю, що маю право балотуватися знову"

фотожаба

Ситуація в світі

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп пояснив, чому не називає Путіна диктатором: "Я майстер угод й не обзиваю людей"

фотожаба

фотожаба

Тристороння зустріч

фотожаба

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Маск особисто наказав обмежити роботу Starlink в Україні після розмови з Трампом, - WSJ

фотожаба

Серед своїх

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 54% американців вважають, що Трамп заслуговує на імпічмент, - Politico

фотожаба

Закон вулиці

фотожаба

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський не хоче зупиняти війну. Час комусь іншому вести перемовини від імені України, - Трамп

фотожаба

Грандіозні плани

фотожаба

Жах...

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Це несправедливо та неприйнятно, що Трамп звинувачує мене у війні, розпочатій Росією, - Зеленський

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський не хоче завершення війни і, ймовірно, ніколи не хотів, - Трамп

фотожаба

фотожаба

фотожаба

Звісно!

фотожаба

Марш його друзів

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

політика (5399) путін володимир (13792) фотожаба (15109)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 