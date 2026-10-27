Южная Корея отозвала из Украины 8 дипломатов из-за спора по поводу пленных военных КНДР

Южная Корея подтвердила отзыв восьми своих дипломатов из Украины на фоне дипломатического спора по поводу передачи двух пленных военнослужащих КНДР. В то же время Сеул продолжает переговоры с украинской стороной с целью урегулирования ситуации.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хюна, передает Цензор.НЕТ.

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"На данный момент вывезено восемь человек", — заявил глава южнокорейского МИД, назвав это решение неизбежным.

По его словам, несмотря на частичный отзыв дипломатического персонала, он поддерживает связь с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой для урегулирования спора.

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Почему Южная Корея отзывает дипломатов

В середине октября Сеул решил сократить дипломатическое присутствие в Украине из-за отсутствия, по его мнению, позитивных шагов со стороны Киева по урегулированию спора вокруг обнародования информации о возможной передаче двух северокорейских военнопленных.

Дополнительной причиной этого решения стали угрозы российских авиаударов по Украине.

Ранее администрация президента Южной Кореи потребовала от украинских властей официальных объяснений и извинений за разглашение информации, которую Сеул считал конфиденциальной.

В то же время советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин опроверг, что Киев нарушил какие-либо договоренности с южнокорейской стороной.

Несмотря на разногласия, дипломатические контакты между странами продолжаются.

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Что этому предшествовало?

Президент Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН сообщил, что Украина недавно передала Южной Корее двух северокорейских военнопленных, захваченных на поле боя.

В декабре 2025 года двое военных КНДР, которых украинские защитники взяли в плен во время боевых действий, написали письмо с просьбой разрешить им выехать в Южную Корею. 11 января 2025 года стало известно, что украинские военные взяли в плен на территории Курской области РФ двух солдат из Северной Кореи.

Впоследствии Южная Корея обвинила Зеленского в разглашении секретной операции по передаче пленных из КНДР.

В Офисе Президента позже опровергли, что Украина договаривалась с Южной Кореей не разглашать информацию о передаче военнопленных граждан КНДР.

Несмотря на это, Сеул заявил, что требует извинений.

28 августа Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало исполняющего обязанности посла Украины в Сеуле Андрея Вешкина.

Южная Корея пригрозила Украине "дополнительными мерами" из-за пленных граждан КНДР.

В октябре Южная Корея получила от Украины письмо с извинениями в связи с разглашением информации о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных.

8 октября стало известно, что Южная Корея отзывает своего посла из Украины.

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