Южная Корея отозвала из Украины 8 дипломатов из-за спора по поводу пленных военных КНДР
Южная Корея подтвердила отзыв восьми своих дипломатов из Украины на фоне дипломатического спора по поводу передачи двух пленных военнослужащих КНДР. В то же время Сеул продолжает переговоры с украинской стороной с целью урегулирования ситуации.
Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хюна, передает Цензор.НЕТ.
"На данный момент вывезено восемь человек", — заявил глава южнокорейского МИД, назвав это решение неизбежным.
По его словам, несмотря на частичный отзыв дипломатического персонала, он поддерживает связь с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой для урегулирования спора.
Почему Южная Корея отзывает дипломатов
В середине октября Сеул решил сократить дипломатическое присутствие в Украине из-за отсутствия, по его мнению, позитивных шагов со стороны Киева по урегулированию спора вокруг обнародования информации о возможной передаче двух северокорейских военнопленных.
Дополнительной причиной этого решения стали угрозы российских авиаударов по Украине.
Ранее администрация президента Южной Кореи потребовала от украинских властей официальных объяснений и извинений за разглашение информации, которую Сеул считал конфиденциальной.
В то же время советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин опроверг, что Киев нарушил какие-либо договоренности с южнокорейской стороной.
Несмотря на разногласия, дипломатические контакты между странами продолжаются.
Что этому предшествовало?
- Президент Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН сообщил, что Украина недавно передала Южной Корее двух северокорейских военнопленных, захваченных на поле боя.
- В декабре 2025 года двое военных КНДР, которых украинские защитники взяли в плен во время боевых действий, написали письмо с просьбой разрешить им выехать в Южную Корею. 11 января 2025 года стало известно, что украинские военные взяли в плен на территории Курской области РФ двух солдат из Северной Кореи.
- Впоследствии Южная Корея обвинила Зеленского в разглашении секретной операции по передаче пленных из КНДР.
- В Офисе Президента позже опровергли, что Украина договаривалась с Южной Кореей не разглашать информацию о передаче военнопленных граждан КНДР.
- Несмотря на это, Сеул заявил, что требует извинений.
- 28 августа Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало исполняющего обязанности посла Украины в Сеуле Андрея Вешкина.
- Южная Корея пригрозила Украине "дополнительными мерами" из-за пленных граждан КНДР.
- В октябре Южная Корея получила от Украины письмо с извинениями в связи с разглашением информации о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных.
- 8 октября стало известно, что Южная Корея отзывает своего посла из Украины.
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і певен роблять вони це свідомо.