Південна Корея відкликала з України 8 дипломатів через суперечку щодо полонених військових КНДР

Південна Корея підтвердила відкликання восьми своїх дипломатів з України на тлі дипломатичної суперечки щодо передачі двох полонених військовослужбовців КНДР. Водночас Сеул продовжує переговори з українською стороною для врегулювання ситуації.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на міністра закордонних справ Південної Кореї Чо Хюна, передає Цензор.НЕТ.

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"Наразі виведено вісім осіб", – заявив очільник південнокорейського МЗС, назвавши це рішення неминучим.

За його словами, попри часткове відкликання дипломатичного персоналу, він підтримує зв'язок із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою для розв'язання суперечки.

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Чому Південна Корея відкликає дипломатів

У середині жовтня Сеул вирішив скоротити дипломатичну присутність в Україні через відсутність, на його думку, позитивних кроків Києва щодо врегулювання суперечки навколо оприлюднення інформації про можливу передачу двох північнокорейських військовополонених.

Додатковою причиною рішення стали загрози російських повітряних ударів по Україні.

Раніше адміністрація президента Південної Кореї вимагала від української влади офіційних пояснень і вибачень через розголошення інформації, яку Сеул вважав конфіденційною.

Водночас радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин заперечив, що Київ порушив будь-які домовленості з південнокорейською стороною.

Попри розбіжності, дипломатичні контакти між країнами тривають.

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Що передувало?

Президент Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній асамблеї ООН повідомив, що Україна нещодавно передала Південній Кореї двох північнокорейських військовополонених, захоплених на полі бою.

У грудні 2025 року двоє військових КНДР, яких українські захисники взяли в полон під час бойових дій, написали лист із проханням дозволити їм виїхати до Південної Кореї. 11 січня 2025 року стало відомо, що українські військові взяли в полон на території Курської області РФ двох солдатів із Північної Кореї.

Згодом Південна Корея звинуватила Зеленського у розголошенні таємної операції з передачі полонених КНДР.

В Офісі Президента згодом заперечили, що Україна домовлялася із Південною Кореєю не розголошувати інформацію про передачу військовополонених громадян КНДР.

Попри це, Сеул заявив, що вимагає вибачень.

28 серпня Міністерство закордонних справ Південної Кореї викликало виконувача обов'язків посла України в Сеулі Андрія Вєшкіна.

Південна Корея пригрозила Україні "додатковими заходами" через полонених громадян КНДР.

У жовтні Південна Корея отримала від України повідомлення з вибаченнями через розголошення інформації про передачу Сеулу двох північнокорейських військовополонених.

8 жовтня стало відомо, що Південна Корея відкликає свого посла в Україні.

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